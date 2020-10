CÂMERAS ACOMPANHAM SUSPEITOS DE ROUBO QUE SÃO PRESOS EM FLAGRANTE PELA PM

18/10/20 - 07:13:22

Com informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais militares conseguiram prender dois homens que estavam praticando roubos na região central da capital. A detenção ocorreu nesta sexta-feira, 16, nas imediações do conjunto João Alves, na região da “Feira das Trocas”.

De acordo com o diretor do Ciosp, coronel Eduardo Brandão, os suspeitos praticavam os assaltos na região das avenidas Maranhão, Desembargador Maynard, Mariano Salmeron e Pedro Calazans. As imagens captadas pelo Ciosp mostram uma vítima sendo assaltada no bairro Siqueira Campos.

A partir dessas imagens das câmeras de segurança do Ciosp, as características dos suspeitos foram repassadas às equipes policiais.

De posse dessas informações, e também de que eles estariam armados, na região da Feira das Trocas, nas imediações de Nossa Senhora do Socorro. As equipes policiais seguiram até o local e os detiveram. As vítimas foram orientadas para que comparecessem à delegacia, para o reconhecimento dos suspeitos e concretização do flagrante.

Fonte e foto SSP