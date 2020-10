“ESSE PROJETO DA ORLA SUL VEIO EM BOA HORA”, DIZ DESEMPREGADO

18/10/20 - 08:02:25

A execução de obras como a do projeto Orla Sul tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social de Sergipe, gerando emprego e renda

Proporcionar desenvolvimento econômico e social em Sergipe é um dos principais objetivos do governo do Estado, com a execução de obras como a do projeto de urbanização da Orla Sul. Um dos beneficiários é o servente de obras, Mario Santos Azevedo, 31 anos, que há três anos estava desempregado. Mario revelou que a vida mudou depois que conseguiu trabalho na empresa que executa os serviços do projeto.

“Nesse tempo de pandemia, está muito difícil arrumar emprego. Graças a Deus, eu consegui. É um momento de muita felicidade. Esse projeto da Orla Sul veio em boa hora, vai beneficiar muitas pessoas, que assim como eu, se encontrava desempregado”, contou.

Celso Ventura de Carvalho, também servente de obras, enalteceu os benefícios, principalmente para o crescimento da construção civil no estado e no aquecimento do mercado de trabalho. “São vários pontos positivos, neste momento de pandemia, onde a lista de desempregados só aumenta, ter obras como essa é a garantia de mais empregos para o pai de família ganhar o seu sustento. Além disso, já está trazendo muitos benefícios para a comunidade geral que frequenta a região. A gente percebe mais famílias frequentando agora, imagine quando tiver tudo pronto, será uma maravilha”, revelou o servente que trabalha há um ano na função.

Assim como Mário e Celso, são várias pessoas atingidas direta ou indiretamente com as obras realizadas pelo governo do Estado. É o caso do senhor Carlos Roberto Santos, 61 anos, dono de um bar há mais de trinta anos, localizado na região do banho doce. “É um lugar muito frequentado por banhista e praticantes de atividades esportivas. Vai ser muito bom essa obra. Com essa urbanização, vamos ter condições de trabalhar à noite, já que vai oferecer mais segurança e visibilidade. Acredito que vai favorecer muito o turismo, pois será uma região mais explorada, gerando mais oferta de trabalho e valorizando o local. Com a ciclovia, o calçadão, a passarela para caminhada, e a iluminação, vai melhorar 100%”, destacou o empreendedor.

O projeto da Orla Sul tem início a partir da intersecção da Avenida Santos Dumont com a Rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, seguindo a faixa litorânea da Rodovia Inácio Barbosa (SE-100) até a Praia do Viral, no limite com o município de Itaporanga D’ajuda, totalizando quatro trechos, que somados terão investimentos previstos na ordem de R$ 55 milhões.

A ampliação da infraestrutura turística do estado é um dos eixos do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. O objetivo é acelerar a recuperação da economia sergipana, no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição ao funcionamento de setores econômicos, tomadas no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19.

Para o funcionário público Geovani Silva Gomes, 61 anos, frequentador da região a obra vai proporcionar mais desenvolvimento. “Há mais de 30 anos jogo bola aqui. Durante a semana, gosto de pedalar, acompanhando o mar. Vai ficar muito bom, principalmente para nós que gostamos de andar de bicicleta e fazer caminhada. Vai evitar de andarmos na pista, trazendo mais segurança e conforto, sem falar que vai trazer ainda mais beleza ao lugar”, ressaltou.

As intervenções do Trecho 1 da Orla Sul correspondem à implantação de ciclovia e calçadas com acessibilidade (rampas, piso tátil e sinalização vertical e horizontal), criação de bolsões de estacionamento e áreas contendo aparelhos de ginástica, brinquedos, espreguiçadeiras, esculturas e bicicletário, recuperação da Rodovia SE-100 (Rodovia Inácio Barbosa) e a construção de cinco passarelas de acesso ao mar. Além disso, será feita a reconstrução da área do Deque do banho doce, construção de mureta/banco linear em todo o perímetro e implantação de projeto paisagístico através da inserção de espécies vegetais nativas.

Foto: Mario Sousa/ ASN