Flávio Dias surpreende mais uma vez e se destaca no Baixo São Francisco

18/10/20 - 09:24:37

Apoiadores do candidato se reuniram na tarde de sábado (17) para fazer uma carreata pelas ruas dos povoados São Pedro e Bela Vista, no município de Telha, localizado na região do Baixo São Francisco sergipano. O evento faz parte da agenda do candidato e foi divulgado durante a semana. Flávio Dias (PSD) tem se destacado e se tornou uma das revelações do pleito eleitoral deste ano, mesmo concorrendo à reeleição. O prefeito, durante os quase quatro anos gestão, prezou pelo lado social e contato direto com o povo do município.

Desde que começou o pleito eleitoral, no último dia 27 de setembro, qualquer simples evento que o prefeito Flávio Dia faça se torna uma grande festa popular, com a participação voluntária dos moradores do Município. O deste sábado era para ser uma mini carreata, mas se tornou um movimento de grandes proporções, com adesão direta dos apoiadores do candidato à reeleição.

Flávio diz que está muito feliz por essa manifestação popular e que tudo se deve a um trabalho sério que vem fazendo com o povo mais humilde do município. “A população realmente cansou de gestões autoritárias, que não escutam o povo, e quer um político que lhe dê atenção e também faça um trabalho sério voltado para aqueles que mais precisam. Sabemos que estamos num momento delicado, mas é impossível segurar a vontade do povo. Eu só tenho a agradecer”, comemora, esperando conseguir êxito no próximo dia 15 de novembro.

Foto: Divulgação

Ascom PSD/Telha