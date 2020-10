Instituto Banese realiza entrega de prêmios às crianças selecionadas no concurso infantil

18/10/20 - 08:35:59

O kit de colorir é um instrumento lúdico de aprendizado sobre a cultura popular sergipana

Dando continuidade à Campanha Sergipanize-SE, uma iniciativa de valorização da cultura popular, teve início nessa quinta, 15, a entrega dos prêmios aos selecionadas no concurso infantil criado para comemorar o Dia das Crianças. O concurso foi mais uma ação da campanha, realizada pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com a promoção do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, e apoio da TV Sergipe, para celebrar o mês da cultura popular e o Dia da Sergipanidade.

Foram selecionadas as crianças que fizeram os vídeos mais criativos utilizando os personagens dos filtros da campanha que estão disponíveis no instagram do Museu da Gente Sergipana. O objetivo foi disseminar entre os pequenos o conhecimento acerca da cultura popular do Estado, utilizando a tecnologia nesse momento de distanciamento social.

Tintas coloridas, pincéis e uma mini escultura de um dos personagens culturais representados no Largo da Gente Sergipana, além de um folheto com informações sobre essas manifestações, compõem o kit e tornam o prêmio um instrumento educativo e de incentivo ao aprendizado sobre a cultura popular sergipana.

Para Manuela Martins, mãe do pequeno Marcelo, de 3 anos, a iniciativa é a melhor forma de aproximar os pequenos de sua cultura. “Essa ideia do museu foi excelente. Precisamos cada vez mais de iniciativas como essa aqui em Sergipe. Para que a nossa cultura seja cada vez mais valorizada temos que incentivar isso desde pequenininhos através de atividades lúdicas que fazem com que eles conheçam e gostem da nossa cultura”, destaca Manuela.

Matheus Santana, de 09 anos, diz o quanto gostou de participar do concurso. “Eu adorei participar do concurso. Foi muito legal gravar o vídeo falando sobre a Chegança. A Chegança é uma comemoração marítima com trajes da marinha brasileira. Estou muito feliz com esse prêmio”, garante Matheus, que agora irá colorir em casa a mini escultura da Chegança.

A pequena Ana Luiza de 04 anos levou para casa o São Gonçalo e já começou a colorir. Mas além do São Gonçalo e da Chegança, os pequenos poderão usar a criatividade e seus conhecimentos para colorir o Lambe Sujo e Caboclinho, a Taieira, o Cacumbi, o Reisado, o Bacamarteiro e o Parafuso.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe (BANESE) e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

