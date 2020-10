MEGA-SENA CONCURSO 2.309 ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 29 MILHÕES

18/10/20 - 06:32:19

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.309 da Mega Sena, sorteadas neste sábado (17), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 09 – 11 – 29 – 30 – 33 – 60.

A Quina teve 38 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ R$ 46.985,60. A Quadra teve 3.092 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ R$ 824,91.

Para o próximo concurso, na quarta-feira (21), a estimativa de prêmio é de R$ 29 milhões para quem acertar as seis dezenas.