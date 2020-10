Moradores dos bairros Jardim Centenário e Veneza participam da Carreata 13

18/10/20 - 07:29:50

Durante a agenda política, Márcio agradeceu o apoio recebido nas ruas

“Aracaju avermelhou”. Essa foi a frase mais ouvida pelo candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), durante realização da ‘Carreata 13’ nos bairros Jardim Centenário e Veneza, na noite deste sábado, 17. Acompanhado do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, e do advogado, Henri Clay (Rede Sustentabilidade) e do vice-presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Rodrigo Stefano, o petista recebeu o acolhimento dos moradores da região.

“Agora é 13 em todo o canto. Agora é a vez do amor, a vez de quem vai colocar o povo no centro das decisões. Chega de abandono! Aracaju sabe quem vai cuidar das pessoas de verdade”, declarou Márcio.

A zona norte é uma das áreas da cidade com menos investimentos da gestão atual. Fator que, para Márcio, revela a falta de sensibilidade com quem realmente precisa de atenção do poder público. “Aqui, moram pessoas batalhadoras e que não podem mais sofrer com o desprezo do prefeito. Eu e a professora Ana Lúcia iremos cuidar de toda a cidade, mas sabemos que a zona norte precisa de atenção. É por isso que o povo pede: volta 13”, disse.

“Eu serei prefeito para cuidar de todos, para cuidar de todas. Para incluir todes. Chega de abandono na periferia. Eu e a professora Ana Lúcia iremos trazer de volta o orçamento participativo. O povo voltará a ser dono da cidade”, acrescentou.

Ainda durante a agenda política, Márcio agradeceu o apoio recebido nas ruas e ressaltou seu compromisso com os aracajuanos e aracajuanas “Isso me deixa emocionado. O termômetro da minha campanha é o amor do povo. Isso é sensacional. Por onde passamos, o amor prevalece. E é assim que seguiremos até a vitória”, complementou.

Da assessoria

Foto: Janaína Santos