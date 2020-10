“Nossa vitória, acima de tudo, será dos aracajuanos”, afirma Danielle Garcia

Os moradores do Bairro Industrial recepcionaram, nesta sexta-feira, 16, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania). Ao lado do seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB), ela percorreu as ruas da localidade em mini carreata, reforçando os compromissos já assumidos em seu plano de governo para a gestão da capital.

E mais uma vez foi possível constatar que a mensagem da esperança está sendo abraçada pela população. “Isso me deixa muito feliz. Cada manifestação de carinho das pessoas nas portas de casa, sacadas dos prédios, buzinando em seus veículos, pedindo para tirar uma foto me deixam muito feliz e motivada. Esse apoio nos passa confiança e mostra que estamos no caminho certo e vamos chegar à vitória. Uma vitória que, acima de tudo, será dos aracajuanos”, afirmou Danielle.

Ao apresentar suas propostas, a candidata chamou atenção para o potencial turístico do bairro Industrial, que vem sendo desperdiçado por falta de uma política pública voltada para o setor. Ela ressaltou que em sua gestão será feita uma requalificação e manutenção dos pontos turísticos da cidade, incluindo a preparação de mão de obra para a recepção dos visitantes.

“Vamos escolher um técnico competente e com novas ideias para fomentar o turismo. Aracaju tem vários potenciais que estão completamente abandonados, a exemplo da Orlinha aqui do Industrial, que fica ao lado do Centro Comercial e à beira do Rio Sergipe. Mas nós vamos mudar essa situação, pois o turismo será um ponto estratégico para o desenvolvimento da nossa cidade, um dos geradores de emprego e renda”, salientou.

