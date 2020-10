Shopping Jardins e Diplomata realizam campanha de doação de cabelo

18/10/20 - 08:29:40

Ação beneficiará pacientes em tratamento contra o câncer atendidas pela instituição Mulheres de Peito

Buscando promover o resgate da autoestima de pessoas em tratamento oncológico, o Shopping Jardins e o salão Diplomata Prime realizam campanha de doação de cabelo em benefício da Associação Mulheres de Peito. Até o dia 31 de outubro, quem for ao salão localizado próximo à Portaria D para doar o cabelo ganha um corte feito na hora por um dos renomados profissionais do Diplomata. Para participar da ação solidária em apoio ao movimento Outubro Rosa, basta ligar para o número (79) 3217.6228 e agendar o horário do atendimento.

É importante que o cabelo tenha, no mínimo, 20 centímetros de comprimento e o voluntário deve chegar ao salão com o cabelo limpo e seco. Fios com química ou tingidos também podem ser doados. Em média, são necessários 350 gramas de cabelo para se produzir uma peruca, o que equivale a doações de três ou quatro pessoas.

Os cabelos doados serão destinados a Mulheres de Peito e duas cabeleireiras voluntárias produzirão as perucas que serão destinadas a mulheres assistidas pela instituição. “Recuperar a autoestima é fundamental para o paciente oncológico, especialmente para quem sofre com a queda de cabelo provocada pela quimioterapia”, ressalta Jicelma Vieira, uma das fundadoras da associação.

Mulheres de Peito

Desde 2014, a organização sem fins lucrativos fundada por Aline Souza, Sheyla Galba, Rosália de Aquino e Jicelma Vieira atua no apoio e assistência a mulheres em tratamento contra o câncer, priorizando o resgate da autoestima e a busca por um tratamento digno e gratuito. Com sede localizada no bairro São José, em Aracaju (SE), a Mulheres de Peito conta com uma equipe multidisciplinar que oferece atendimento nas áreas de psicologia, fisioterapia, nutrição, massoterapia, assistência social e assessoria jurídica a 162 mulheres cadastradas, além de atividades como aulas de pintura e artesanato.

A instituição está localizada na Avenida Barão de Maruim, 493, bairro São José, em Aracaju. Mais informações: (79) 3024-2009 | 3024 6588 | 99828-8248 ou @MovimentoMulheresDePeito.

