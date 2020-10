VEREADOR QUER MAIS ATENÇÃO AOS IDOSOS NAS FILAS DA CAIXA ECONÔMICA

18/10/20 - 09:10:45

O vereador Heliomarto, o Abençoado, usou as redes sociais neste sábado (17) para demonstrar a sua preocupação com as longas filas nas portas das agências da Caixa Econômica em Aracaju por conta do pagamento do auxílio emergencial.

Durante todo manhã, foi possível observar dezenas de idosos e pessoas deficientes à espera de atendimento, e isso, faz com que a saúde dessas pessoas fique fragilizada.

Em duas agências, as maiores da capital, a situação era ainda pior, como o caso da localizada na Rua João Pessoa e Agência Fausto Cardoso , na Travessa José de Faro. Nesses locais, o movimento foi intenso, o que acabou chamando a atenção do vereador que demonstrou preocupação.

Por conta dessa situação, o vereador Helilmarto informou que irá procurar o Ministério Público, para solicitar informações sobre o que pode ser feito para que os idosos e pessoas com deficiência não seja prejudicado. “A nossa preocupação é com o fato dessas longas filas, principalmente os idosos. Como sou da área de saúde, fico preocupado e foco na fiscalização do cumprimento dos protocolos, pois só assim poderemos evitar que eles, idosos, sejam prejudicados. Por conta disso, vou solicitar do MPE, uma atenção maior a essas pessoas”, disse o vereador.

Fonte e foto assessoria