BELIVALDO AUTORIZA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO ENTRE POÇO VERDE E SIMÃO DIAS

19/10/20 - 15:14:32

Além da recuperação do trecho da SE-361, o governador assinou ordem de serviço para reforma da Praça de Eventos José Rosário de Santana, em Poço Verde

O governador Belivaldo Chagas iniciou a semana levando obras para a região Centro-Sul do estado, nesta segunda-feira (19). O Governo do Estado irá reestruturar a Rodovia SE-361, entre Poço Verde e o Povoado Triunfo, em Simão Dias. A obra faz parte do Pró-Rodovias, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe.

Belivaldo Chagas destacou a importância da obra para a segurança das pessoas que utilizam a via e para a economia de toda a região. “Estamos vivendo um período onde a perspectiva é de crescimento na produção de milho. E Poço Verde, Simão Dias, Pinhão, Carira são regiões onde se tem uma grande colheita, por isso nossa ideia é facilitar o escoamento dessa produção e para isso a gente faz agora esse trecho Poço Verde/Triunfo, que é limite com Simão Dias, além de Simão Dias/Pinhão, e ainda Pinhão/BR 235. Estamos reconstruindo as rodovias para dar melhor trafegabilidade à população, aos produtores, evitar acidentes, mas também pensando no aquecimento da economia”, disse o governador.

O valor total do investimento é de R$ 12.487.259,86 para execução da restauração de 43,68km de pavimentação. Já foram investidos R$ 3.482.592,76 para execução da restruturação de 12,00 km de pavimentação, referente ao trecho do município de Simão Dias ao Povoado Triunfo. Para execução dos 31,68 km a mais, serão investidos cerca de R$ R$ 9 milhões.

“É uma rodovia que foi executada em 1986, já se passaram 34 anos sem intervenções, a não ser a Operação Tapa-Buraco”, enfatizou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto.

Realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a empresa responsável pela obra será a Consórcio Heca – Novatec. No total, serão utilizadas 27.576,444 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CAUQ). A via terá largura de 7m, com duas pistas de rolamento com de 3,50 m cada.

“Esse ano com a quantidade de chuva nós estamos tendo um resultado inédito na colheita do milho para Poço Verde e as condições da rodovia que liga o município a Simão Dias estão precárias demais. Por isso, queremos cumprimentar o governador Belivaldo Chagas por ter tido esta capacidade de viabilizar recursos para tirar Sergipe do sofrimento em relação à precariedade das rodovias”, afirmou o ex-prefeito José Everaldo.

Praça

Também em Poço Verde, o governador assinou a ordem de serviço para reforma da Praça de Eventos José Rosário de Santana, no intuito de proporcionar aos moradores da região, mais conforto e segurança.

A obra será executada pela Sedurbs, em um investimento de R$ 357.019,07. O projeto compreende pavimentação em concreto simples desempolado; piso tátil direcional; rampas de acessibilidade; Iluminação com luminárias Led. A empresa responsável pela obra será a Seletropol – Serviços de Construções e Edificações Ltda – ME.

Para a comerciante Ivonete Ferreira Reis, que comercializa no local há 23 anos, a reforma vai trazer mais vida para a região. “Vamos voltar a ter uma praça bonita e, as festas voltando a acontecer nesse local, além de movimentar a região, vai aquecer o comércio. É bom para quem mora e para quem comercializa”, comemorou.

Foto Mário Sousa