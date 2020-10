Carreata 13 reforça compromisso com a Zona de Expansão

Região é uma das que mais receberam investimentos das gestões do PT na capital

Um dia de renovação de esperanças e aceitação popular. Assim foi a ‘Carreata 13’, deste domingo, 18, pelas ruas do bairro Aruana, na Zona de Expansão. Comandada pelo candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), com as presenças de sua vice, Professora Ana Lúcia, do ex-deputado estadual, Robson Viana, e diversos candidatos e candidatas à Câmara Municipal, a agenda política dialogou com os moradores e levou a mensagem de resgate de sonhos à população.

A região, que recebeu diversos projetos do Partido dos Trabalhadores, nas gestões de Marcelo Déda, e dos presidentes Lula e Dilma Rousseff, a exemplo da construção de avenidas, pavimentação de ruas, saneamento, iluminação e moradia, através do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), levando crescimento ordenado à Zona de Expansão. Hoje, a localidade se encontra em total abandono. No entanto, Márcio Macêdo garante: “isso vai mudar”.

“Esse é o legado que iremos retomar, legado de quem sempre cuidou do povo e de que trouxe a alegria para Aracaju. Eu sei da minha responsabilidade e me sinto pronto para revolucionar Aracaju. O povo pede: volta, PT! Após 16 anos, o PT vai voltar para cuidar das pessoas. E a Zona de Expansão é uma de nossas prioridades”, afirmou.

A declaração do petista tem relação direta com a série de investimentos que a localidade recebeu nos governos do PT e assegura que, em sua administração, outros grandes projetos serão direcionados à região. ” O nosso plano de governo inclui a criação de condomínios empresariais em três pontos da cidade. Zona Norte, bairro Coroa do Meio e Zona de Expansão. Aqui, o foco será na movimentação da cadeia produtiva da região, com investimentos em ações e obras que fomentem a indústria, comércio e turismo atrelados às questões do meio ambiente. Dessa maneira, vamos levar desenvolvimento sustentável a essa área tão importante de nossa cidade”, explicou.

“Enquanto o atual prefeito mata árvores, eu vou arborizar. Também estamos com o plano de recuperação dos lagos e lagoas da Aruana. Aqui, será um espaço de convívio das pessoas, com calçadão, espaço de caminhada e prática ciclística. Desenvolvimento sustentável e preservação ambiental”, acrescentou.

Márcio ainda reforçou o compromisso com os professores. Ressaltando a gratidão com a aceitação e caminhada da categoria, que ele e a vice também fazem parte, em todas as atividades de sua campanha. “Os professores sofreram demais com a gestão Edvaldo. Nenhum reajuste salarial, falta de condições de trabalho. Ele tenta enganar o povo, mas o magistério sabe o que passou nos últimos 4 anos. Então, esse carinho, essa aceitação que temos recebido da categoria, é de quem sabe que vamos cuidar da nossa cidade. Aracaju vai avançar, terá uma educação de qualidade. Serão dois professores cuidando do ensino básico. Vamos retomar o legado de cuidado e carinho”, completou.

Os candidatos e candidatas à Câmara Municipal, Dentinho, Karina Drummond, Camilo, Jefferson Lima e Professor Adelmo também estiveram presentes na agenda política.

