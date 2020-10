Case divulga calendário de outubro para as entregas domiciliares de medicamentos

19/10/20 - 12:51:27

Segue o calendário de entrega domiciliar de medicamentos do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) para os usuários residentes no município de Aracaju, que somam 7.667 pacientes cadastrados. As entregas são divididas em três blocos. O primeiro aconteceu entre 1º e 13 de outubro, contemplando os pacientes que receberam o medicamento no período de 1° a 15 de setembro. O segundo bloco está sendo executado até dia 23 de outubro, beneficiando os usuários que receberam os produtos entre 16 a 25 de setembro. O terceiro será feito de 26 a 31 de outubro para os pacientes contemplados entre os dias 28 e 30 de setembro.

De acordo com a coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva, os usuários que moram no interior do Estado continuam a ser assistidos pelo Serviço de Atendimento ao Preposto (SAP), estratégia criada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) para descentralizar, paulatinamente, os serviços do Case e ampliada para todos os municípios durante a pandemia do novo coronavírus.

Ela salientou que as renovações de cadastro continuam ocorrendo de forma automática, enquanto o atendimento de primeira vez ou qualquer tipo de alteração cadastral permanece acontecendo presencialmente na unidade do Case.

Fonte e foto SES