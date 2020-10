Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão” recebe Exposição Coletiva Sergipanidade

19/10/20 - 08:19:02

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realiza nesta terça-feira, 20, às 10h, a abertura da Exposição Coletiva ‘Sergipanidade’, reunindo obras de artistas plásticos sergipanos que compõem o acervo da Galeria de Arte J. Inácio. A mostra será apresentada no Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão”- sede da Funcap, cumprindo os protocolos de segurança exigidos pelos órgãos sanitários.

Obras de 16 artistas plásticos como Adauto Machado, Alan Adi, Antônio da Cruz, Bené Santana, Crec Leão, Eurico Luiz, Jacira Moura, J. Inácio, Leonardo Alencar, Márcio Garcez, Mozart Daltro, Ofá Modê, Renata Voss, Sueli Nielsen, Vilma Rebouças e Zeus fazem parte da ação.

De acordo com a presidente da Funcap, Conceição Vieira, a data é um marco no fortalecimento da identidade local. “Mesmo com as dificuldades que ainda estamos enfrentando, 2020 continua sendo um ano especial, já que é o ano do Bicentenário e, nada melhor, que apresentar na Semana da Sergipanidade obras de alto nível enaltecendo elementos da nossa identidade”, afirma.

“A mostra fortalece às comemorações alusivas ao dia 24 de outubro, oficialmente conhecido como o Dia da Sergipanidade. Vale ressaltar que as visitas só poderão acontecer por agendamento, garantindo o distanciamento social, ou seja, medida fundamental durante o enfrentamento da Covid-19”, pontua a coordenadora da Galeria de Arte J. Inácio responsável pela curadoria e expografia da exposição, Jane Junqueira.

Descritivo

A mostra evidencia o patrimônio material e imaterial de Sergipe baseando-se nos costumes, ritos, crenças, belezas naturais e história.

Exposição Coletiva ‘Sergipanidade’

Visitação – 20 de outubro a 13 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, por agendamento (79 3198-7800)

Local: Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão”, sede da Funcap, localizada na Rua Vila Cristina, 1051 – 13 de Julho (próximo a

Arena Batistão).

Entrada gratuita

Fonte e foto assessoria