Danielle volta a registrar abandono de moradores em invasão no Marivan

19/10/20 - 05:56:26

Famílias morando em barracos, sem acesso a água encanada e a rede de esgoto. Uma realidade ainda encontrada em Aracaju e que a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), candidata a prefeita, já havia mostrado em suas redes sociais. Em carreata no bairro Marivan, na tarde deste sábado, 17, Danielle voltou a mostrar o problema.

“É preciso tirar todos dessa situação indigna e garantir o direito à moradia. Nós já estivemos aqui na invasão do Marivan na semana passada e conversamos com o pessoal para ouvir suas demandas. Depois da nossa visita, começaram um serviço paliativo. Infelizmente é assim, a atual gestão só procura depois que noticiam. Se a nossa visita servir para ajudar essas pessoas voltaremos quantas vezes for preciso”, afirmou a candidata.

Durante a carreata, Danielle Garcia foi surpreendida pelo depoimento de uma moradora, que pediu para falar ao microfone e relatou que alguns moradores foram informados pela Prefeitura que terão suas casas demolidas. Segundo ela, desde fevereiro convivem com a angústia. “Além de não resolver o problema da invasão, o atual prefeito quer tirar a moradia de quem já tem a casa própria. E o pior, deixa as pessoas na incerteza, sem diálogo”, ressaltou a candidata a prefeita.

Danielle Garcia também pontuou outras demandas do bairro que serão atendidas em sua gestão. “O Marivan está crescendo bastante, inclusive com a chegada de novos empreendimentos, e a prefeitura não está acompanhando as necessidades. Entre elas, relatado por alguns moradores, uma unidade básica de saúde para atender essa comunidade. Além disso, identificamos a falta de espaços de lazer e convivência. São coisas possíveis de resolver, desde que estabeleça como prioridade da administração municipal”, salientou.

