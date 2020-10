EDVALDO E KATARINA FEITOZA SÃO RECEBIDOS PELA DIREÇÃO DA OAB DE SERGIPE

19/10/20 - 16:25:32

Candidato à reeleição pelo PDT, o prefeito Edvaldo Nogueira, e sua candidata à vice-prefeita, a delegada Katarina Feitoza, foram recebidos, nesta segunda-feira, 19, pela diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB/SE). Na reunião, que ocorreu na sede da entidade, Edvaldo expôs suas propostas para Aracaju e se comprometeu com a pauta apresentada pela classe, que tratou, entre outros pontos, do fortalecimento da Advocacia Pública e de Defesa dos Direitos da Mulher.

“Fiz questão de iniciar minha visita às entidades de representação de classe pela OAB, porque é uma instituição que desempenha grande papel na sociedade brasileira. Foi mais uma boa oportunidade de apresentar o que planejamos para o futuro de Aracaju e demonstrar que nossa candidatura é a mais preparada para seguir na condução da cidade, sobretudo em tempos tão difíceis”, afirmou o candidato.

Edvaldo ressaltou que tem, entre os seus principais valores, os princípios de igualdade, defesa da democracia e a luta por direitos dos mais vulneráveis, defendidos pela OAB, o que fortalece sua identificação com as pautas encampadas pela instituição. “A diretoria da OAB me apresentou uma carta de compromissos, entre os quais o fortalecimento da advocacia pública e das políticas em defesa dos direitos das mulheres. Me comprometi com o documento e fiquei feliz em identificar pontos em comum com o nosso Programa de Governo”, destacou.

Capacidade e experiência

Ao abordar sua candidatura à reeleição, o prefeito afirmou que está na disputa por mais um mandato “não pela vaidade do cargo”, mas “para dar continuidade a um trabalho, que possui resultados positivos em todas as áreas”. “Sou prefeito e candidato à reeleição com ideias, compromissos e resultados para apresentar à população. Reconstruímos a cidade, recuperamos as finanças municipais, realizamos grandes obras e conquistamos um grande volume de recursos, que assegurarão um futuro de desenvolvimento para Aracaju. Já mostrei que tenho capacidade e meu histórico é de respeito ao recurso público, de ética e transparência. Além disso, tenho experiência para administrar a cidade em tempos de dificuldade, como serão os próximos anos”, reforçou.

Sobre o que pretende realizar, caso reeleito, Edvaldo apresentou as linhas gerais do projeto “Cidade Futuro”, que tem como eixos a revitalização do Centro de Aracaju, a urbanização da Zona de Expansão, o fortalecimento do turismo, o impulsionamento das vocações econômicas da cidade e a implantação da tecnologia LED na Iluminação Pública. “Não são ideias soltas, nem projetos irrealizáveis. São parte de um projeto que já iniciamos, que executamos com muita competência e que, agora, precisa avançar”, reiterou.

Focado em propostas

Edvaldo externou, na conversa com os advogados, sua posição em relação aos ataques que sofre dos candidatos da oposição, todos eles baseados em mentiras e fake news. Ele também rebateu as denúncias de corrupção, que os adversários tentam inserir na discussão da campanha. “Para mim, transparência e controle são fundamentais à gestão pública. Por isso, posso assegurar não há corrupção na Prefeitura, sob a minha gestão. Sofro com as injustiças, pois estou sendo muito atacado de maneira muito grosseira, mas seguirei defendendo minhas ideias, pois sei que são coisas que não têm eco na população. Os aracajuanos me reconhecem. Sabem que sou homem de palavra, assumo compromissos e os cumpro. Não irei ceder a este discurso de ódio dos meus adversários”, afirmou.

Candidata à vice-prefeita, a delegada Katarina Feitoza ressaltou que as propostas apresentadas por Edvaldo e por ela “são factíveis, concretas”. “Não é cheque em branco”, disse. Ela também afirmou que Edvaldo é “um homem decente, honesto e que tem grande amor por Aracaju e pelas pessoas”. Katarina lamentou ainda o discurso de ódio, utilizado pelos adversários. “A população rejeita este tipo de coisa”, frisou.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, agradeceu a visita dos candidatos e se disse “muito satisfeito” com a reunião. “É um importante momento para dialogarmos, discutirmos o futuro da cidade e apresentarmos a nossa pauta, seja no que diz respeito às prerrogativas da advocacia e valorização dos advogados públicos, a exemplo dos procuradores, mas também de outras temáticas, como a defesa dos direitos da mulher”, declarou.

Por Valter Lima

Foto: Victor Ribeiro