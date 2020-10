Edvaldo: “Trabalhamos muito por esta região e faremos muito mais”

19/10/20 - 06:03:15

O prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição pelo PDT, realizou, neste domingo, 18, grande carreata na Zona Norte de Aracaju. Ele e sua candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, foram recebidos com muito carinho pela população, que reconhece o trabalho realizado por Edvaldo e quer que a cidade siga avançando no caminho do desenvolvimento. Maior carreata realizada até o momento, o ato contou com centenas de veículos.

Famílias inteiras foram para a porta de suas casas para cumprimentar Edvaldo, agradecer pelo trabalho que ele realiza e declarar que votarão nele no dia 15 de novembro. Também autorizaram a adesivagem de suas residências como forma de demonstrar o apoio ao prefeito. De crianças a idosos, todos se uniram à carreata de Edvaldo e Katarina, que começou na Colina do Santo Antônio, percorreu vários bairros da Zona Norte, como o Santos Dumont, Bugio e Soledade, e encerrou na Praça dos Expedicionários, no bairro Getúlio Vargas.

“Fizemos uma linda carreata, levando nossa mensagem aos aracajuanos da Zona Norte. Fiquei feliz e emocionado pelo imenso carinho que recebemos. A Zona Norte foi tratada como prioridade na nossa gestão, com obras e serviços que estão mudando a face desta região. Cumpri minhas promessas e, hoje, ao passar por aqui, firmo novos compromissos com os moradores da Zona Norte, e eles podem confiar, porque sou um homem de palavra e o nosso histórico de realizações demonstra que faremos muito mais”, afirmou Edvaldo.

Euclides Figueiredo

Ao passar pela avenida Euclides Figueiredo, que foi completamente revitalizada por Edvaldo na atual gestão, ele destacou que a obra foi “a realização de um sonho dos aracajuanos”. O candidato à reeleição também apontou o conjunto de realizações nos loteamentos que cercam a via.

“Estamos urbanizado o Moema Mary, Rosa do Sol, Jardim Indara, Tia Caçula, Guarujá, além de já termos entregue a infraestrutura completa do Jardim Bahia. Tenho compromisso com a população desta região e estamos realizando obras que transformam a realidade das pessoas”, disse.

O governador Belivaldo Chagas, os deputados federais Laércio Oliveira e Fábio Mitidieri e o ex-governador Jackson Barreto, além de vários candidatos a vereador acompanharam a carreata que durou mais de quatro horas.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes