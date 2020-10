Estácio promove Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

19/10/20 - 13:49:02

Desta segunda-feira (19) até o dia 23 próximo, a Estácio promoverá a 8ª edição da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Este momento é ideal para que todos os campi da instituição, localizados em diversos estados do país possam promover ações relacionadas às três dimensões sustentáveis: ambiental, econômica e social. Neste ano, por conta da pandemia da Covid 19, todas as iniciativas estão sendo estimuladas pelos organizadores para acontecerem por meio da internet, com palestras e debates on-line e lives. O evento será aberto a todos os alunos e também ao público externo, gratuitamente.

O objetivo da Estácio ao promover essa iniciativa é despertar o interesse de seus alunos por causas sustentáveis, seguindo sua missão Educar para Transformar. “Queremos estimular o engajamento social de nosso corpo discente, construindo uma educação cada vez mais humana e inclusiva. Um de nossos grandes desejos é formar cidadãos mais conscientes e críticos”, comenta Cláudia Romano, Vice-presidente de Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio.

O tema principal de 2020 será a Economia Circular, que visa combater o antigo formato “extrair”, “produzir” e “desperdiçar”. A nova modalidade é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a nossa sociedade. Isto envolve dissociar a atividade econômica do consumo de recurso finito, eliminando resíduos do sistema, fazendo uma transição para fontes de energia renovável. O modelo circular reconstrói capital econômico de maneira natural e social. A Economia Circular é baseada em três princípios: eliminar resíduos e poluição desde o início; manter produtos e materiais em uso e regenerar sistemas naturais.

Confira abaixo a programação do Centro Universitário Estácio de Sergipe:

Dia 19 de outubro, às 16h – Live: “Poluição causada pelos plásticos e as alternativas de bioplástico”, com a professora mestra Luana Menezes e Eduarda Bezerra, da Inovaplast. Para assistir, acesse no instagram @INOVAPLAST

Dia 23 de outubro, das 10h às 12h – Live: “Empreendedorismo orientando à sustentabilidade: Construção de Terrários”, com a professora doutora Lorena Xavier

Para assistir, acesse: Sustentabilidade e responsabilidade social.

Crédito: Portal DHoje