Estudantes de Medicina de SE e AL integrarão equipe do Hospital Oswaldo Cruz, em SP

19/10/20 - 14:57:16

Com o objetivo de oportunizar aos estudantes uma experiência de excelência em qualidade na formação médica em um dos principais hospitais de referência do Brasil, a Universidade Tiradentes lançou, no início deste ano, o edital para o Programa de Estágio Opcional do Internato para Estudantes de Medicina no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A iniciativa é resultado do convênio assinado no ano passado entre a instituição de ensino e o HAOC.

“O convênio com o Hospital Oswaldo Cruz irá promover uma oportunidade para os estudantes conhecerem a saúde por meio da evolução tecnológica por se tratar de um hospital de referência de grande porte, além de ser referência também em educação médica”, declara a diretora de operações da área da Saúde do Grupo Tiradentes, Wanessa Lordêlo.

“O nosso aluno também poderá estreitar a relação entre a Unit e o HAOC e realizar uma network para oportunidades de pós-graduação, residência médica, entre outros”, acrescenta.

Após o processo seletivo, os acadêmicos Daniel Silva e Lindemberg Albuquerque, da Unit em Sergipe, e Wanessa Godoy e Mariana Couto, da Unit Alagoas, integrarão a equipe do hospital durante quatro semanas para os estágios de Clínica Médica e Pneumologia.

“Fiquei interessado em participar do edital desde o início, fiz minha inscrição para a área de Clínica Médica, justamente na que mais me despertava interesse, e fui aprovado. Desde o início da universidade sempre gostei bastante de trabalhar o raciocínio clínico e sempre me animei com as investigações de diagnósticos diferenciais, carro-chefe dessa área”, conta Daniel Silva, acadêmico do 9º período do curso de Medicina da Unit SE.

As atividades acontecem durante os cinco dias, com carga horária semanal entre 30 e 40 horas, de acordo com o detalhamento das atividades a serem apresentadas pela coordenação do programa no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

“Estou com altas expectativas quanto a este estágio, porque tenho certeza que conhecer um grande hospital em um local de referência no Brasil, em São Paulo, com as mais novas tecnologias na área médica, será bastante enriquecedor para a minha formação complementar. Além disso, também vou vivenciar a experiência de morar por lá. Como é um local bastante almejado por causa das provas de residência médica, será muito importante”, enfatiza.

“A formação proposta pela Unit nos incentiva a um estudo ativo, uma busca pelo conhecimento que é fundamental nesta profissão. Acredito que a instituição de ensino proporciona a formação de altíssima qualidade, com ótimo preparo para o mercado de trabalho e provas de residência médica”, finaliza.

