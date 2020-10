Feirantes reclamam do abandono do mercado municipal de São Cristóvão

19/10/20 - 13:07:17

Os feirantes Mercado Municipal Lauro Rocha, em São Cristóvão, estão reclamando das péssimas condições que se encontram os banheiros públicos e que segundo um morador “é impossível entrar por conta do mau cheiro”.

A denúncia foi feita pelo candidato a prefeito do município coronel Rocha, informando que foi procurado por um feirante que reside no povoado Rita Cacete. Segundo Rocha, o feirante que desde o ano passado pede reformas nos banheiros do mercado porém até o momento nada foi feito.

“Os feirantes chegam as 4 da manhã e passam o dia trabalhando sem um banheiro digno para utilizar. A reclamação já foi feita inclusive na vigilância sanitária do município, mas até agora nada foi feito”, conta o coronel.