Hotel Sesc Atalaia sedia lançamento do Guia Sergipe Trade Tour 2021

19/10/20 - 12:45:19

Idealizado e desenvolvido pela S&Z Comunicações, o Guia Sergipe Trade Tour se tornou, ao longo dos anos, uma referência por apresentar um completo panorama do turismo sergipano, reunindo informações de serviços, cultura e anúncios que demonstram a articulação da cadeia produtiva do setor. Na próxima quarta-feira, 21, às 19h30, o Hotel Sesc Atalaia, em Aracaju, sedia o lançamento da 16ª edição do Guia Sergipe Trade Tour 2020/2021.

“O principal objetivo do guia é divulgar os atrativos turísticos do Estado, além do fomento aos elementos culturais e manifestações folclóricas. Através dele, turistas e o público local tem a oportunidade de conhecer as potencialidades na área da culinária, pontos turísticos, serviços essenciais, hotelaria, museus e outros itens que enriquecem a programação do visitante”, destaca a editora do Guia Sergipe Trade Tour, Waldete Zampieri.

A editora enfatiza ainda sobre a temática especial. “Os 200 anos da Emancipação Política de Sergipe formam a temática principal pela importante celebração do bicentenário. No entanto, por conta da pandemia, não foi possível realizar o lançamento há alguns meses, mas agora, seguindo todos os protocolos de segurança e baseando-se no decreto estadual, vamos oficializar o lançamento da 16ª edição do guia na Semana da Sergipanidade reunindo 100 convidados para ocasião”, conclui.

Foto: Arthur Leite

Da assessoria