Ideologia fora de moda

19/10/20 - 08:11:23

Por Adiberto de Souza

A ideologia política tem sido coisa rara nessa campanha eleitoral. Aqui e acolá, é possível encontrar um ou outro candidato defendendo a esquerda ou a direita, porém a maioria dos concorrentes está interessada mesmo é no voto. No interior de Sergipe esse sarapatel de coruja fica mais evidente. Não é raro encontrar no mesmo palanque o PT, o DEM e o PSL ou, como acontece em Estância, o radical PSOL de mãos dadas com o PSDB e o PL. Em Aracaju, os partidos mais à esquerda ainda se esforçam para preservar o discurso ideológico, contudo, na prática, não recusam apoio político, venha de onde vier. Na concepção de boa parte dos candidatos, o que importa mesmo é o voto do suplicante, independentemente de sua coloração partidária. Portanto, a ideologia tão fora de moda só voltará a ser lembrada depois das eleições, preferencialmente em eventos acadêmicos ou em enterros de velhos comunistas. Misericórdia!

Nova vereadora

A morte do presidente da Câmara de Carira, vereador Demar das Cutias (PSC), provocará duas mudanças no Legislativo daquele município. A presidência da Casa passará a ser ocupada pelo vereador Naldinho do Sindicato (PSC), enquanto o parlamentar falecido será substituído pela suplente Amanda Chagas (PSC), que vem a ser sobrinha do prefeito Arodoaldo Chagas, o “Negão” (PSC). Demar morreu sábado passado, vítima da Covid-19. Lastimável!

Quilombolas candidatas

Nunca em Sergipe tantas mulheres quilombolas disputaram uma eleição quanto agora. São 15 ao todo, representando 10 dos 29 quilombos de Sergipe. É em Brejão dos Negros, localizado nos municípios de Brejo Grande e Pacatuba, onde está o maior número de candidatas: Ana Alice (MDB), Maria Soledade (Podemos), Ciana (PSD) e Patrícia (MDB). Segundo a concorrente Xifroneze (PSD), do Quilombo Caraíbas, em Canhoba, “quilombola vota em quilombola”. Certíssima!

Volta às aulas

Os professores da rede estadual vão decidir em assembleia se retornam às salas de aula a partir do dia 17 de novembro, como pretende o governo de Sergipe. A proposta da Secretaria da Educação e Cultura é reiniciar as aulas presenciais pelas turmas do 3º ano convencional e da Educação de Jovens e Adultos. A assembleia virtual dos professores está marcada para às 9h da próxima quarta-feira. Participe!

Abra o olho

A exposição às telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal, a regulação do humor, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de uma hora por dia de permanência, ao todo, à frente de televisões, celulares, tablets e videogames. Acima dessa idade é recomendável o tempo de até duas horas. Vixe!

Trabalha nas férias

Adversários da candidata a prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia (Cidadania), denunciaram que a campanha dela está sendo coordenada por Camila Godinho. A distinta vem a ser assessora parlamentar do senador Alessandro Vieira (Cidadania), em Brasília. A assessoria do cidadanista explicou que não existe nada errado nisso, pois Camila veio participar da campanha da delegada porque está de férias do Senado. Ah, bom!

Desigualdade

A educação para brancos e negros é desigual no Brasil. Os brancos concentram os melhores indicadores, é a população que mais vai à escola e conclui o estudo. Segundo pesquisa do movimento Todos pela Educação, o desemprego é maior entre os negros (7,5%) e pardos (6,8%) que entre os brancos (5,1%). O trabalho infantil, maior entre pardos (7,6%) e negros (6,5%), que entre brancos (5,4%). A taxa de analfabetismo é 11,2% entre os negros; 11,1% entre os pardos; e, 5% entre os brancos. Cruz credo!

Lorota política

Não acreditem nessa história de construção do prometido Canal de Xingó, que beneficiaria com água os sertanejos sergipanos. Os defensores do projeto deveriam explicar que para abrir os 300 quilômetros de canais na Bahia e em Sergipe serão necessários R$ 2,4 bilhões. Além de não existir recursos garantidos para a obra, não se tem notícia de vontade política do governo Bolsonaro para tocar uma obra dessa envergadura. No mais, tudo não passa de diálogo flácido para acalentar bovino. Misericórdia!

Vote certo

Tem gente que troca voto

Por cimento, dentadura,

Camiseta, cesta básica,

Favores na prefeitura

Quem compra votos, errou!

E quem vende, já cavou

A sua própria sepultura.

Os versos acima são do cordelista Cacá Lopes.

Vão às urnas

A Academia Sergipana de Letras (ASL) realizará, hoje, eleições visando escolher um novo imortal para a vaga aberta com a morte do poeta e jornalista Amaral Cavalcante. A cadeira, que tem como patrona a professora e historiadora Maria Thétis Nunes, está sendo disputada por Ismael Pereira e Guilherme da Costa Nascimento. No último dia 5, os acadêmicos elegeram o médico José Geraldo Dantas Bezerra para a cadeira 29, que pertencia ao falecido poeta Estácio Bahia. A direção da ASI ainda não definiu a data da posse do imortal eleito dia 5, e do que será escolhido nesta segunda-feira. Boa eleição aos imortais!

Políticos ladrões

Com raras exceções, os políticos brasileiros não passam de um bando de ladrões. Dia sim outro também, a Polícia Federal começa o expediente prendendo gestores e parlamentares, todos flagrados metendo a mão grande nas verbas da educação, saúde, segurança, etcétera e tal. Enquanto isso, os cidadãos honestos se questionam onde o Brasil vai parar com tantos ladrões de colarinho branco? Só Jesus na causa!

Licitação de rosca

Alguém sabe por que a Prefeitura nunca fez uma licitação do transporte coletivo em Aracaju? Há quem afirme, inclusive, que os aracajuanos vivem sendo transportados como sardinhas em latas, graças ao compadrio existente entre a classe política e as empresas de ônibus. Desde 2012, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) promete licitar o transporte coletivo, porém até agora nadica de nada. A pergunta que não quer calar é: “por que acreditar que, se for reeleito, Nogueira honrará a sua promessa, feita tantas vezes e tantas vezes não cumprida? Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 12 de janeiro de 1911.