ATÉ QUE SEJA PROVADO O CONTRÁRIO, BELIVALDO É UM HOMEM DE BEM, DIZ LUCIANO

19/10/20 - 06:48:55

Na manhã deste domingo, 18, Luciano Nascimento e Luanda da Ponte, candidatos a prefeito e vice respectivamente à prefeitura de Propriá, realizaram uma visita na feirinha que funciona todos os domingos no início da rua Dom José Thomaz.

Durante a visita alguns feirantes indagaram o candidato democrata sobre o seu projeto para a feira instalada no centro comercial. Logo ficou claro que adversários haviam espalhado informações distorcidas, inclusive, que Luciano se eleito iria acabar com a feira e, ou tranferir para o mercado Menininha localizado próximo a ponte que sai para a cidade de Telha.

Luciano explicou que pretende transformar o mercado Menininha num Centro Admistrativo Municipal, onde os cidadãos do município e região irão dispor de todos os serviços num só lugar. Além dos serviços municipais, o local terá também os serviços do estado e da união. O democrata estima economizar com essa proposta de centralização algo em torno de 100 mil reais por mês com aluguéis.

Quanto a feira que funciona no centro comercial, o candidato disse que é seu o projeto de modernização iniciado em sua gestão anterior, e que ficaram restando a segunda e terceira etapas do que fora projetado, e que não foi possível concluir por causa do seu afastamento da prefeitura. “É algo sem lógica alguém dizer que vou acabar um negócio que eu mesmo iniciei. Coisa de quem não tem projetos. O que colocaram no papel como Plano de Governo não passa de uma obra de ficção. O meu é Plano sustentável e executável, portanto é real”, reagiu Luciano.

Provocado sobre as declarações do ex-secretário da saúde e agora seu concorrente ao cargo de prefeito, Luciano preferiu não falar muito da confissão do doutor. “O que eu achei é que o governador Belivaldo não precisa de inimigos, basta a pessoa que ele deu oportunidade numa das pastas mais importantes da administração pública que é a saúde. E os áudios mostram claramente que o doutor ainda estava secretário quando fez as declarações, numa prova inequívoca de traição e ingratidão. Para mim até que seja provado o contrário, Belivaldo é um homem de bem”, comentou o democrata.

A divulgação dos áudios parece não ter abalado o sentimento do ex-secretário mesmo sabendo da gravidade de suas declarações. Além de postar um vídeo em seu perfil do instagram que não diz coisa alguma, salvo a intenção de responsabilizar seus adversários eleitorais, o doutor aparece em outro vídeo postado por um de seus apoiadores dançando e de sorriso bem aberto. Parece ser próprio da profissão, quando se diz que médico na sua maioria deve ser bem frio com os seus sentimentos.

Foto assessoria