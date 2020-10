Polícia apreende duas caixas contendo mais de R$ 1 milhão em espécie em Itabaiana

19/10/20 - 07:02:47

Durante um Bloqueio Policial na Rodovia SE 230, em Nossa Senhora da Glória, realizado pela Equipe Cascavel 01 e 02, foi localizado no interior do baú de um caminhão, placa policial PCC0E35, duas caixas contendo dinheiro no valor de R$ 1.204.657,00 reais em espécie.

Indagado o motorista sobre a origem do dinheiro, o mesmo confessou que havia vendido uma carga de cigarro na cidade de Caruaru e que estaria levando o dinheiro para Itabaiana, afim de comprar dois caminhões para lavar o dinheiro.

Diante o flagrante o envolvido e o dinheiro apreendido foram apresentados na Depol Regional de Nossa Senhora da Glória para feitura do pertinente procedimento.

Após lavrado o flagrante, devido ao grande valor apreendido, foi montada uma operação de escolta até a cidade de Aracaju, sendo garantida a integridade da prova material do crime.

SSP/SE

Foto: Ciopac/SE/Divulgação