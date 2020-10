POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM ROSÁRIO DO CATETE

19/10/20 - 09:46:46

Policiais da Delegacia de Rosário do Catete e da Delegacia de Maruim deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem suspeito da prática de tentativa de feminicídio. Ele foi detido no início da manhã desta segunda-feira, 19, em Rosário do Catete.

O crime foi praticado no dia 19 de setembro deste ano. De acordo com o delegado Deskson Castro, o crime foi praticado com arma de fogo e teve como vítima a ex-namorada do suspeito.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Carmópolis/Distrito de Rosário do Catete. O suspeito foi detido e já encontra-se à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP