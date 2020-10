POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE REALIZA A PRISÃO DE DOIS INDIVÍDUOS NO MOSQUEIRO

19/10/20 - 05:42:32

A Polícia Militar de Sergipe, através da CPTRAN e da 1a CIPM, realizaram neste domingo (18), a prisão de dois indivíduos, no Povoado Caueira, os quais estavam em um veículo RENAULT/Logan, praticando furtos.

Os cidadãos envolvidos no caso, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga à Rodovia SE-100, sentido Aracaju. A guarnição da 1a CIPM solicitou apoio aos militares da CPTRAN (Posto Policial do Mosqueiro), para que fosse realizada abordagem ao veículo.

Não foi obedecida a ordem de parada e as guarnições militares iniciaram o acompanhamento ao automóvel. No Povoado Areia Branca (Mosqueiro), os envolvidos perderam o controle do veículo e bateram em um barranco. Desceram do carro e um dos indivíduos efetuou alguns disparos de arma de fogo contra os policiais.

Em seguida os dois cidadãos empreenderam fuga em um matagal, no entanto, depois de intensas buscas, um dos envolvidos se entregou e o outro foi encontrado escondido na mata, sem a posse da arma e com ferimento na perna direita.

Ambos foram conduzidos ao hospital do Conjunto Augusto Franco (Aracaju) e, após atendimento médico, foram encaminhados à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis ao caso.

Fonte e foto CPTran