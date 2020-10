PREFEITURA DE ARACAJU E FECOMÉRCIO APRESENTAM O NATAL ILUMINADO 2020

O convênio entre a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE) para o Natal Iluminado 2020 foi assinado, na manhã desta segunda-feira, 19. O projeto deste ano será diferenciado: ao invés de concentrar a decoração na Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju, diversos pontos da cidade serão iluminados, respeitando as medidas de biossegurança estabelecidas em virtude da pandemia do novo coronavírus e evitando aglomerações. Ao todo serão investidos R$1,7 milhão.

“Por causa da pandemia, não poderemos fazer o que fizemos nos dois últimos natais, na Praça Fausto Cardoso, para não aglomerar. Mas iremos fazer o Natal Iluminado na cidade para fomentar o sentimento de esperança por dias melhores e de superação das dificuldades advindas do novo coronavírus. Neste ano, a cidade terá mais iluminação, sem pontos de aglomeração e englobando todas as áreas de Aracaju. Esse projeto se junta aos demais investimentos que já anunciamos, sobretudo, na área do turismo, uma das mais afetadas nos últimos meses. Sem contar que é uma forma de movimentar o comércio e, assim, recuperar, paulatinamente, a economia da nossa capital”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O presidente da Fecomércio/SE, Laércio Oliveira, destacou essa junção de forças como essencial no momento em que o comércio precisa se reerguer, em meio às dificuldades oriundas da pandemia. “Nós tivemos perdas enormes no comércio, mais de mil estabelecimentos comerciais fechados, mais de mil lojas que não vão funcionar mais, empregos perdidos, prejuízos dos mais diversos. A Fecomércio não poderia passar pelo Natal sem ter esse olhar e nos organizamos, durante o ano inteiro, para tentar ajudar de alguma forma, incentivando planos de reestruturação financeira, novos modelos de comércio, pedimos aos comerciantes que se reinventassem, encontrassem novas alternativas. Agora, para o período do Natal, pensamos em como colocar nossos investimentos a serviço do comércio, inclusive, vamos ligar as luzes mais cedo”, ressaltou Laércio.

Pelo convênio, com o investimento de R$1 milhão, da parte que cabe à Prefeitura, serão iluminados a Orla Pôr do Sol, Orla da Atalaia, a avenida Senador Júlio César Leite – região do Aeroporto Santa Maria -, as avenidas Beira Mar e Euclides Figueiredo, e a Orla do Porto Dantas, cortando, assim, as regiões Norte e Sul da cidade. Já a Fecomércio, com um investimento de R$700 mil, caberá iluminar diversas vias do Centro da cidade, além da Rotatória das Palmeiras, no bairro 13 de Julho. O acendimento das luzes está previsto para acontecer a partir do dia 30 de outubro.

O projeto da Prefeitura será colocado em prática gradualmente, como explicou o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas. “Toda a cidade será contemplada, de Norte a Sul, abrangendo a região central também. Essa parceria é muito importante para que possamos renovar o espírito natalino, durante esse processo de retomada da atividade econômica na nossa cidade. Neste ano, inclusive, até quem chega à Aracaju, pelo aeroporto, terá uma recepção mais calorosa e iluminada. O cronograma de iluminação terá início pela avenida Beira Mar e será concluído com a Orla do Porto Dantas. A ideia é começarmos a iluminar logo depois que a Fecomércio acender suas luzes, após o dia 30 de outubro, gradativamente”, detalhou Luiz Roberto.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), Breno Barreto, enfatizou que o Natal Iluminado 2020 é aguardado com muita expectativa pelos lojistas. “Acredito que todo esse somatório de esforços, poder público e entidades, deverá refletir no sentimento de esperança, de resiliência por parte dos mais afetados com a pandemia. Já estamos vivenciando uma melhora no comércio. O Dia das Crianças foi bastante representativo. Então, acredito que, durante esse período do Natal Iluminado, teremos um bom retorno, um aquecimento maior das atividades, o que virá a ser benéfico para a cidade como um todo, seja comerciantes e lojistas, ou a população em geral”, apontou Breno.

