Residentes do Batalhão Feminino receberam a visita dos familiares neste domingo

19/10/20 - 07:18:00

Na tarde deste domingo, 18, as residentes do Batalhão da Restauração feminino receberam a visita dos seus familiares. Reforçando a campanha ‘outubro Rosa, que fala da prevenção e do combate ao câncer de mama, aconteceu uma palestra educativa.

Durante a tarde aconteceu a apresentação de um coral composto pelas residentes do Batalhão, aula de zumba, parque para as crianças e um lanche para todos os convidados.

Foi uma tarde alegre e divertida para essas família que tanto sofreram com a dependência química nas suas casas. Momentos como estes fazem acalmar os corações e renova a esperança de dias melhores.

Fonte e foto assessoria