CIRURGIAS: PRORROGADO CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO

19/10/20 - 16:57:06

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) prorrogou até a próxima quarta-feira, 21, o credenciamento para prestadores privados de serviços de saúde ambulatorial e hospitalar do SUS com vistas à realização de mutirão de cirurgias eletivas. Está prevista a contratualização de três mil procedimentos de média complexidade para atender a demanda reprimida que se formou com a suspensão dos serviços eletivos durante a pandemia do novo coronavírus.

Dentre os procedimentos cirúrgicos a serem contratualizados estão colecistectomia, hernioplastia, histerectomia e laqueadura. O credenciamento tem o objetivo de criar uma rede temporária para dar vazão à demanda reprimida, enquanto as unidades próprias se mantêm mobilizadas para o atendimento aos pacientes Covid-19.