“Vai ter Hospital Público Veterinário sim”, afirma Rodrigo ao falar de seus planos

19/10/20 - 12:39:56

Neste domingo, 19, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, ressaltou mais um de seus projetos para a capital sergipana, presentes em seu Plano de Governo. Dessa vez, foi retratado a preocupação e o respeito à causa animal.

Segundo o candidato bolsonarista, caso seja eleito, implantará um Hospital Veterinário público para garantir o atendimento gratuito e demais procedimentos indispensáveis para saúde dos animais.

“Vai ter Hospital Público Veterinário sim. Está em nosso Plano de Governo e é prioridade em nosso mandato”, declarou.

Para mais, o candidato destacou ainda que fará a viabilização da existência de abrigo público para o acolhimento e o devido tratamento veterinário para cães e gatos doentes, atropelados e em estado de sofrimento, abandonados nas ruas de Aracaju.

Com a iniciativa, Aracaju irá avançar socialmente e será exemplo em Sergipe, tendo em vista que, em todo o estado, há essa deficiência no cuidado com os animais.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) há, pelo menos, um cão em 34,7% dos domicílios de Sergipe, o equivalente a 275 mil residências; enquanto 24,4% dos domicílios têm, no mínimo, um gato. Todavia, apenas 62,8% dos tutores dos animais declararam ter vacinado seus bichos nos últimos 12 meses, uma média que coloca Sergipe na penúltima colocação do ranking regional, na frente apenas do Maranhão.

Além disso, o número de animais em estado de vulnerabilidade e abandono é bastante elevado. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 30 milhões de animais do Brasil estejam em situação de vulnerabilidade, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros abandonados no país.

Fonte e foto assessoria