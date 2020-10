Vereador vai ao MP e pede para que caixa proteja os idosos nas filas

19/10/20 - 11:28:30

O vereador Heliomarto, o abençoado, protocolou na manhã desta segunda-feira (19) um oficio junto a secretaria municipal de saúde solicitando que as comunidades dos bairros Suíssa, Getúlio Vargas e Cirurgia, possam ser atendidos pelo carro fumacê, para evitar a proliferação do mosquito da dengue e chikungunya. “Nós sabemos que não podemos esquecer que além da pandemia do covid-19, a dengue e chikungunya tem sido responsável por muitas mortes em nossa capital, por isso não podemos descuidar. Por esse motivo, fizemos a solicitação”, explicou o vereador.

Também na manhã de hoje, Heliomarto protocolou um oficio, onde ele pede para que a SMS informe o número de médicos veterinários prestam serviço junto a secretaria do município. O oficio foi encaminhado após o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) solicitar do vereador, as informações.

Por fim, o vereador Heliomarto esteve no Ministério Público Estadual, onde foi pedir providências para que seja evitado aglomeração de pessoas idosas e com problemas de saúde nas filas da Caixa Econômica Federal, como foi vista no final de semana na capital.

No oficio, o vereador pede ao MP para que os idosos tenham mais atenção por parte da caixa para evitar que eles se exponham e se contaminem com o vírus.