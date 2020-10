Belivaldo, em reunião remota com ministro da Saúde, fala sobre aquisição da vacina contra a Covid-19 em todo País

O governador Belivaldo Chagas (PSD) tratou sobre a Vacinação para a Covid-19, nesta terça-feira (20) durante reunião remota com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e líderes do Governo Federal no Congresso Nacional.

Segundo Belivaldo, também participaram outros governadores de Estado, representantes da Anvisa, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Butantan. No encontro, “discutimos sobre as vacinas que estão sendo testadas, bem como a construção de um Plano Nacional de imunização”.

Belivaldo Chagas disse que “dentre as questões tratadas, especificamente, esteve a possibilidade de aquisição e distribuição para todo o país, através do SUS, de vacinas como a de Oxford, em parceria com a Fiocruz, e Coronavac, pelo Instituto Butantan, dentre outras que já estão em fase avançada de desenvolvimento por todo o mundo”.