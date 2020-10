Biomédica de Sergipe é uma das mais renomadas profissionais do HEMORIO

20/10/20 - 08:31:19

O ano era 2007 quando Wanessa Karolina Rosa da Rocha, ingressou na Unit, em um curso para muitos, ainda pouco conhecido, mas para a então caloura do primeiro semestre, a Biomedicina era uma certeza.

“Cada grade curricular recebida, o interesse e a paixão afloravam em mim com muita força e convicção de que estava na jornada certa. Somado a isto, os mestres admiráveis que nos guiaram em nossos aprendizados”, revela Wanessa.

A biomédica especialista em Banco de Sangue, Imunohematologia e Saúde Pública, mestranda em Saúde Coletiva (UFF-RJ), lembra emocionada de sua vida acadêmica e das oportunidades vividas que foram determinantes em sua carreira profissional.

“Participei de monitoria nas disciplinas de Hematologia e Fisiologia Humana, o que contribuiu muito para minha formação acadêmica, pois foi um período de troca de conhecimento com os colegas acadêmicos. O que falar das inúmeras experiências inesquecíveis dentre as quais guardo com feliz lembrança as provas de Anatomia II e Bioquímica Clínica que nos levavam à exaustão de tanto estudar, as aulas prazerosas de Hematologia, Saúde Pública e Microbiologia e o estágio supervisionado I que me possibilitou aprender o que só uma rotina laboratorial pode nos ensinar de fato”, conta.

Foi na disciplina estágio supervisionado II, com o encorajamento da mestra Wanessa Lordêlo, que Wanessa Karolina partiu para a experiência no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti – HEMORIO, no Rio de Janeiro, o que mudaria completamente a vida pessoal e profissional.

“Após um bem-sucedido estágio e imediato ingresso em minha primeira pós-graduação em Imuno-hematologia fui convidada a integrar o quadro de colaboradores desta instituição que é referência mundial em hematologia e hemoterapia, e que me propiciou os maiores aprendizados e oportunidades profissionais que adquiri até aqui”, destaca.

Pouco tempo depois a egressa da Universidade Tiradentes em 2010, se tornou servidora pública do Estado do Rio de Janeiro continuando a jornada de trabalho no HEMORIO. Atualmente desenvolve atividade de coordenação na gestão técnico assistencial do HEMORIO e mais 10 unidades de saúde do Estado.

“Não posso esquecer que a minha contratação no princípio de tudo, assim como cursos e trabalhos junto ao Ministério da Saúde, se deu também mediante observação do meu histórico acadêmico cursado na Unit, o qual foi considerado pelo HEMORIO como muito completo o que teria me formado uma profissional diferenciada de outros estagiários. Externo a minha admiração e respeito por cada docente da Unit com os quais tive a oportunidade de aprender além do conhecimento científico, a seriedade, o orgulho e a paixão de ser biomédica. Gratidão a esta instituição de ensino e a todos os seus mestres e colaboradores que me auxiliaram nesta jornada”, conclui Wanessa.

Fonte e foto assessoria