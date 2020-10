CAMINHÃO CARREGADO COM MARACUJÁ TOMBA PRÓXIMO A CIDADE DE ESTÂNCIA

20/10/20 - 08:59:58

Um caminhão carregado com maracujá tombou na manhã desta terça-feira (20) no bairro Cidade Nova, no município de Estância.

As informações de que ninguém se feriu sendo registrado apenas danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência.

Foto redes sociais