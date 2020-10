De volta? COVID-19 só voltará a ser “pauta” após as eleições!

20/10/20 - 12:15:32

Não, esta não é uma avaliação pessimista, mas sim uma constatação de quem tem compromisso em transmitir a verdade para a população: a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) ainda não acabou; ainda não existe uma vacina cientificamente comprovada e nem temos previsão para sua aplicação; e os números de infectados voltam a crescer; em síntese, o número de mortos também deve acompanhar esta evolução, mas as autoridades só deverão se manifestar após 15 de novembro, após o 1º turno das eleições.

É dentro daquilo que este colunista vem defendendo desde o início da pandemia: não temos a menor condição de realizar uma eleição este ano! A abstenção será altíssima! A população já não anda em “lua de mel” com a classe política e, desta vez, muitas pessoas também nem cogitam se arriscar para ir confiar um voto. Além desse “temor”, há ainda o aspecto financeiro, onde nunca se viu uma eleição tão “cara” como a que teremos este ano. Muitos candidatos já desistindo, sem ajuda financeira dos partidos e já sem suportar as “demandas das ruas”…

O discurso da “alternância de poderes” e de “respeitar o processo democrático” é pura “balela”! Enganação, conteúdo burocrático! Foi apenas uma forma de convencer a população sobre a necessidade de se realizar uma eleição “a toque de caixa”, a todo custo! Não existe nada democrático em vencer a disputa à base de dinheiro, comprando um “arsenal de lideranças”, “inchando” ainda mais a já comprometida gestão! E o mais triste é perceber que setores da imprensa, que deveriam denunciar isso, estão em “silêncio”, ou “perderam a visão dos fatos” ou foram “convencidos a calar”…

Os números não mentem! A COVID-19 voltou a crescer em alguns Estados, e em Sergipe principalmente! Só nessa segunda-feira (19), segundo dados da própria Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram 476 novos casos e seis mortes, ou seja, o número de infectados voltou a subir, portanto, não é exagero nenhum constatar que os óbitos também devem apresentar uma evolução em breve! E nem as autoridades e nem a imprensa se manifestam! Parecem “anestesiados” com o “vírus da eleição”! A pandemia volta a ganhar força e não vemos mais as autoridades sanitárias se manifestando…

Este colunista não está mudando o discurso, não é “adorador” da campanha “fique em casa”, mas também não vai esconder a verdade para a população: a impressão é que a COVID-19 só voltará a ser “pauta” após as eleições! Por que não agir agora? E o pior: as estruturas dos hospitais, públicos e privados, estão desarmadas! As campanhas políticas não têm qualquer distanciamento social! A exigência pelo uso das máscaras no interior parece não existir mais e, mesmo que vagarosamente, a doença vai voltando. Só nos resta torcer para que o 15 de novembro chegue logo. Até lá…

Volta às aulas!

O Diário Oficial publicou nessa terça-feira (20), sobre o retorno das atividades escolares de forma presencial em Sergipe. A partir do dia 3 de novembro, podem voltar às aulas presenciais alunos da rede privada. Já a rede pública deverá retornar no dia 17 de novembro.

Quem volta?

Exclusivamente voltam os alunos do 3º ano do ensino médio regular, concludentes da educação profissional tecnológica integrada ao ensino médio, educação de jovens e adultos, cursos livres de pré-vestibular e Enem, aulas e atividades práticas de ensino superior e aulas e atividades práticas da educação profissional tecnológica.

Veja essa!

Um dos principais nomes do PCdoB para a disputa por uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju, o popular “Gordinho do Povo”, teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. A decisão ainda cabe recurso, mas nas redes sociais ele era um dos nomes mais citados.

E essa!

Outros nomes do partido também tiveram seus registros indeferidos, o que compromete ainda mais o projeto do partido para eleger vereadores na capital. Não custa lembrar a polêmica em torno das candidatas femininas, recentemente, sem apoio financeiro da legenda.

Dores I

As autoridades competentes precisam tomar providências com um caso está que está sendo “abafado” em Nossa Senhora das Dores: na sexta-feira (16), por volta das 18 horas, o ex-secretário de Administração da cidade, conhecido como Gilmar Seg, após uma discussão iniciada nas redes sociais, atirou contra um jovem conhecido por Alex (galeguinho).

Dores II

Gilmar, que é apoiador do atual prefeito Dr. Thiago, se desentendeu com Alex, que é apoiador do candidato Mário da Clínica. O disparo com arma de fogo foi à queima-roupa e, segundo algumas testemunhas, com muita frieza, o suspeito ainda chegou a ameaçar outras pessoas presentes.

Está foragido

O caso foi denunciado na Delegacia de Nossa Senhora das Dores e já está sob apuração das autoridades competentes, que precisam dar uma resposta enérgica para a sociedade. O suspeito, logo após a tentativa de homicídio, saiu em disparada e, até o fechamento desta coluna, encontrava-se foragido. Qualquer informação sobre o seu paradeiro, a orientação é entrar em contrato com a delegacia de Nossa Senhora das Dores.

Alô MPE!

O momento político em Nossa Senhora das Dores merece ser observado onde o uso da máquina administrativa deve ficar de fora do pleito, mas o que está acontecendo na cidade é que os servidores comissionados, em rede social, inclusive em horário de trabalho, estão sendo usados para distribuição de material. A Justiça eleitoral deve agir e coibir para esse tipo de “tragédia” não aconteça mais.

Apadrinhado

O advogado/jurídico de uma Fundação Estadual, que vende a imagem de afilhado predileto de um deputado federal, se coloca com o direito de controlar todos os pareceres dos procuradores do órgão, chegando a manipular as decisões do presidente. O abuso é tamanho que ele tenta convencer pessoas “cooptáveis” como o futuro gestor, alegando que o titular não tem nem capacidade física e mental para ficar a frente do cargo.

Muita fofoca

Para se fortalecer dentro do órgão, e fazer média com o deputado federal, o advogado tem trabalhado, incansavelmente, com denúncias infundadas, fofocas, criando um clima do quanto pior melhor, dentro da Fundação, de olho na DAF (Diretoria Administrativa e Financeira) da mesma!

Chegar ao topo

Dentro da Fundação a informação é que o objetivo do tal advogado é chegar, dentro da maior brevidade possível, ao posto de presidente do órgão, mudando o foco da gestão daquele órgão, iniciando uma nova “era” por lá, direcionando tudo para atender os interesses do “padrinho”. Com um detalhe: esse “sonho” o cidadão não faz reservas, não esconde de ninguém. Galeguinho, galeguinho! Abra do olho…

Capela, Capela…

Chega a informação que a Prefeitura de Capela teria firmado um convênio com a VIVO para a distribuição de tabletes para as escolas da rede municipal. Aí fica a pergunta que não quer calar: por que os alunos da rede municipal não estão sendo aulas no sistema remoto, à distância, durante essa pandemia?

Desemprego em alta

Segundo levantamento do IBGE, nas regiões Norte e Nordeste, o Estado de Sergipe está apenas atrás da Bahia no quesito desemprego. O que será que está acontecendo com os dois Estados? Onde estão as políticas públicas para geração de emprego e renda para a população? Para refletir…

Ibrain de Valmir I

Para demonstrar que a melhor pesquisa eleitoral é a expressão popular, o candidato a prefeito de Lagarto, Ibrain de Valmir, e seu vice, Ginaldo do Feijão, promoveram uma mini-carreata na sexta-feira (16), por várias ruas da cidade e, para a surpresa de todos, o evento ganhou tantas adesões que vários trechos da cidade ficaram congestionados.

Ibrain de Valmir II

“Dentro de Lagarto as pessoas sabem quem é quem e jamais duvidem da liderança de Valmir Monteiro. Apesar de tudo o que fizeram com meu pai, chegou a hora da gente dar a resposta. Mas diferente dos nossos adversários, não usamos de outros meios. Nossa força vem do povo! Em cada esquina, em cada rua. Disseram que meu pai perdia em 2016 e vencemos a eleição. Vamos repetir a dose agora, contrariando tudo e todos, inclusive as pesquisas”, aposta Ibrain de Valmir.

Plano de Desenvolvimento I

Dentro do cronograma de atividades para elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe pela Assembleia Legislativa, no próximo dia 30, haverá uma reunião virtual, via aplicativo, quando serão apresentados os resultados dos estudos realizados. A reunião ocorrerá das 14h30 às 16h30. O estudo está sendo construído pela Alese, a Fundação Dom Cabral e demais setores da sociedade.

Plano de Desenvolvimento II

No Plano de Desenvolvimento de Sergipe para os anos 2020-30, a Fundação Dom Cabral planeja em mapear os setores produtivos de estado, coletando dados e apontando caminhos, com a finalidade de obter um direcionamento apropriado. Os trabalhos foram iniciados em meados de 2019.

Marcelo Barberino

“No início dos trabalhos realizamos inúmeras entrevistas visando coletar contribuições de stakeholders relevantes para a sociedade sergipana. Após essa etapa, a equipe técnica do projeto realizou uma série de estudos e conciliações que serão então apresentados para um grupo qualificado previamente ao lançamento do Plano para o refinamento das informações”, explica o coordenador do Plano de Desenvolvimento, Marcelo Barberino de Oliveira.

Apresentação de propostas

Marcelo explica ainda que na reunião do próximo dia 30 os diversos segmentos representativos da sociedade sergipana vão apresentar as propostas. “A expectativa é de que até o final de novembro tenhamos a entrega do documento para apresentação do PDES 2021-2031”, aposta.

Guia Sergipe I

A Editora S&Z Comunicações vai realizar o lançamento da 16ª edição do Guia Sergipe Trade Tour 2020/2021, que é referência por apresentar os roteiros do turísticos do estado. O lançamento vai acontecer nesta quarta-feira (21), às 19h30, no Hotel Sesc Atalaia, em Aracaju.

Guia Sergipe II

“O principal objetivo do guia é apresentar e divulgar os roteiros e as regiões turísticas e de valorizar a cultura, a gastronomia e a arte do Estado de Sergipe. O guia conta ainda com dicas para quem deseja conhecer melhor alguns pontos de turismo e aproveitar a viagem, a Sergipe, mostra um leque de opções de hospedagens e experiências em bares e restaurantes”, conta a editora do Guia Sergipe Trade Tour, Waldete Zampieri.

Guia Sergipe III

A editora destaca que nessa edição existe uma parte especial. “Os 200 anos da Emancipação Política de Sergipe uma temática importante. Foi muito complicado realizar este lançamento, por conta da pandemia, não foi possível realizar o lançamento há alguns meses durante a comemoração do Bicentenário de Sergipe, mas agora, seguindo todos os protocolos de segurança e baseando-se no decreto estadual, vamos oficializar o lançamento da 16ª edição do guia na Semana da Sergipanidade reunindo 100 convidados para ocasião”, conclui.

Lara Moura I

Decisão do Juízo Eleitoral de Japaratuba proferida indeferindo o registro da candidatura de Lara, pegou a todos de surpresa. Para tranquilizar os eleitores de prefeita, o setor Jurídico da campanha informa que “cabe recurso ao TRE e que Lara continua candidata”.

Lara Moura II

“O juízo da 11ª Zona Eleitoral entendeu que um processo administrativo do TCU (Tribunal de Contas da União) contra a prefeita estaria encerrado e isso geraria o impedimento da sua candidatura, quando na verdade o processo segue em aberto. Inclusive, já foi até apreciado pela Justiça Federal de Sergipe, que a absolveu de qualquer irregularidade decorrente desse procedimento”, explica o Jurídico.

Lara Moura III

A campanha de Lara, portanto, segue firme e chega a todos os recantos de Japaratuba com aceitação jamais vista no município, provando o reconhecimento da população ao trabalho da melhor gestora da nossa história. Não à toa, pesquisa recente confirmou o favoritismo da prefeita.

Cafezinho da Acese

Na próxima quarta-feira (21), a partir das 7h30, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe fará a terceira edição do Cafezinho com a Acese, evento que está reunindo candidatos à Prefeitura de Aracaju. Desta vez, o convidado será o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Lembrando que o evento é transmitido ao vivo pelo YouTube e no Instagram da Acese!

Ivaldo José I

A eleição municipal ganhou um tema novo este ano. Trata-se da pandemia do novo coronavírus, que passou a exigir das autoridades mais apoio à população, medidas que vão muito além das ações adotadas na área de saúde. O radialista e jornalista Ivaldo José, que busca um novo mandato na Câmara Municipal de Aracaju, afirma que o papel do vereador também mudou.

Ivaldo José II

“O vereador tem uma linha de atuação que já conhecemos, mas agora terá que propor e cobrar medidas do município que auxiliem o aracajuano afetado pela pandemia. Um exemplo? Surgiram problemas com o transporte público reduzido, com a educação, com a evasão escolar”, citou. Para Ivaldo, o parlamentar passou a ter uma área de atuação ainda maior.

Sem renda

Pouco tratada no horário eleitoral gratuito, a pandemia do novo coronavírus pede um debate amplo sobre políticas de saúde. “Não se trata apenas de buscar mais vagas em hospitais, mais leitos de UTI. A pandemia fez com que muita gente perdesse seu pão de cada dia, muitos sergipanos perderam renda. Os recursos precisam ser bem aplicados e o vereador tem de estar de olho”, observa.

Reciclagem

Em visita aos bairros da capital, Ivaldo José tem sido cobrado sobre esse tema e tem conversado com seus eleitores sobre sua atuação. “Assim como os brasileiros precisaram se reinventar nessa situação grave, com restrições e isolamento social, o vereador também tem que se reciclar e buscar entender melhor não só o drama vivido pela população, mas como ser instrumento de ajuda a quem precisa”.

