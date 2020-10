Dr Valberto diz que irá implantar o Programa Planifica Propriá

20/10/20 - 07:03:03

O candidato a prefeito de Propriá Dr Valberto (MDB) e seu vice Rafael Sandes (PDT) tem como proposta de governo a criação do Programa Planifica Propriá, que irá possibilitar solução rápida às demandas da Atenção Básica, de forma que as necessidades de Média e Alta Complexidade sejam agendadas após o término da consulta, o que irá gerar mais rapidez no diagnóstico e como consequência melhorar as chances de cura do paciente.

“O Projeto tem como finalidade a reorganização da Atenção Primária em conjunto com a Atenção Especializada, diminuindo assim o tempo de espera para a realização dos exames que irão ajudar no diagnóstico do paciente”, explicou Dr. Valberto.

Dr Valberto conhece intimamente esse projeto, pois quando era secretário do Estado da Saúde de Sergipe implantou esse mesmo sistema na cidade de Lagarto, na época ele não conseguiu implantar esse mesmo sistema em Propriá, pois o município não atendia os pré-requisitos. Ele afirma categoricamente que essa realidade irá mudar, pois, o serviço de saúde ofertado a população é uma das suas prioridades. Como médico ele sabe a importância de um diagnóstico rápido e preciso para melhorar as chances de cura do paciente.

Fonte e foto assessoria