Gacc Sergipe completa 21 anos com muitas histórias de amor, carinho e superação

20/10/20 - 16:00:01

Amanhã dia 21 de outubro o Gacc Sergipe comemora 21 anos de fundação com relevantes serviços prestados as crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas em nosso Estado e municípios da Bahia.

Ao longo destes 21 anos a instituição já atendeu milhares de crianças e adolescentes acometidas de um câncer e outras doenças, prestando todo o apoio necessário para o tratamento, em busca cada vez mais de uma humanização no tratamento.

Muitas histórias de superação já passaram por aqui, uma delas é a da Noélia Andrade a primeira criança acolhida pela instituição em 1999, foi adotada pela fundadora da instituição Ligia Ribeiro e que hoje curada de um câncer se formou em enfermagem e já começou a trabalhar em seu primeiro emprego na profissão. Noélia é enfermeira da instituição cuidando dos acolhidos com amor, carinho e compromisso.

A história da Noélia, é uma das muitas histórias lindas de superação na instituição, que tem como grande objetivo a construção da sede, prevista para começar no próximo ano em um terreno com cerca de 7 mil metros quadrados, localizado no fundo do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), uma obra que custará pouco mais que dez milhões de reais, e irá trazer mais conforto e humanização para o tratamento. O terreno que foi doado com a iniciativa do Projeto da TV SERGIPE “Mãos Amigas”, no ano de 2010 e no ano seguinte 2011 depois de todo o trâmite legal o Governo do Estado através do saudoso Marcelo Déda, vez a doação do tão sonhado terreno para construção.

Em 2021 iremos começar uma nova história de um capítulo, que só terminará com a conclusão da obra e entrega da sede própria, com o apoio da sociedade, imprensa e empresas.

Fonte e foto Gacc Sergipe