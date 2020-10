GOVERNO DE SERGIPE DISCUTE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES COM OPERADORA DE TURISMO

20/10/20 - 12:37:45

Na manhã desta terça-feira, 20, o secretário de estado do Turismo, Sales Neto, esteve no escritório da CVC Corp em São Paulo para discutir as estratégias de um plano de mídia para atração de turistas.

“Fizemos um convênio com a ABIH-SE para repasse de recursos que irão viabilizar um projeto de mídia compartilhada com a operadora CVC Corp. Nosso objetivo é que haja aumento na demanda de turistas para Sergipe, já que a CVC é a maior operadora de turismo da América Latina, com cerca de 1400 lojas espalhadas pelo Brasil, além de ser muito forte nas mídias digitais com foco em vendas”, disse Sales Neto.

Na reunião foi apresentada pela diretora de Marketing da CVC Corp, Lúcia Bittar, toda a estratégia da campanha que vai conter vídeo para televisão aberta e fechada durante a Black Friday, impulsionamento nas redes sociais e sites de pacotes aéreo+hotel, criação de land page com informações do destino Sergipe que serão veiculadas sempre em conjunto com as principais ofertas, disparos de e-mail marketing para uma base de mais de 2 milhões de clientes com interesse em Nordeste, campanhas de WhatsApp para geração de leads, e-book do destino, criação de vídeos para as redes sociais de um modo geral (YouTube, Instagram, Facebook), exposição de material de Sergipe com imagens e ofertas personalizadas nos totens/vitrines das lojas, além de envio para Sergipe de influenciadores dos principais estados emissores de turistas para Sergipe, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Pernambuco e Alagoas.

Lícia Bittar solicitou apoio na cessão de imagens, vídeos, textos dos principais produtos turísticos do estado. Sales Neto informou que tanto a Setur, como a ABIH-SE, irão disponibilizar seus arquivos para a produção do conteúdo desta campanha. Haverá também um grande treinamento da equipe de vendas da CVC Corp sobre o destino Sergipe. Lúcia Bittar argumentou que é muito importante que a equipe comercial tenha domínio sobre o destino Sergipe para vender com mais propriedade.

O diretor executivo de Produtos Nacionais da CVC, Claiton Armelin, informou que paralelo a esse trabalho de produção de conteúdo, a CVC Corp vai trabalhar as tarifas acordos, tanto com as companhias aéreas, como com os hotéis que está apoiando essa ação de mídia compartilhada.

Informações e foto assessoria