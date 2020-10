Ipesaúde libera sistema de agendamento para atendimento presencial

20/10/20 - 13:40:41

A inciativa tem como objetivo auxiliar sobre serviços digitais referentes ao setor de cadastro, a exemplo de renovação, versão virtual de carteira, atualização cadastral, entre outros

O Ipesaúde começou a utilizar um sistema, através do www.ipesaude.se.gov.br, para que os beneficiários possam agendar um atendimento presencial. A inciativa tem como objetivo auxiliar sobre serviços digitais referentes ao setor de cadastro, a exemplo de renovação, versão virtual de carteira, atualização cadastral, entre outros.

O agendamento é feito pelo www.ipesaude.se.gov.br, na aba “Agendamento Ipesaúde”. Para acessar esta página, o beneficiário precisa inserir o número do CPF e senha, ou caso não esteja cadastrado deverá preencher os dados, gerar uma senha e efetuar o cadastro, que será confirmado via email. O atendimento funciona por bloco de horário, na sede da autarquia, na rua Campos, 177, em Aracaju, sempre respeitando todas as recomendações dos órgãos de saúde.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Cadastro e Cobrança do Ipesaúde, Jaiane Oliveira, a finalidade é orientar fazendo um passo a passo. “Nosso setor funciona de forma educativa. Além de realizar o procedimento para o beneficiário, nós vamos ensiná-lo como funciona cada ferramenta do sistema para que ele, caso necessite, utilize sozinho em outro momento. A nossa sala é equipada com uma tela espelhada que permite que o beneficiário veja tudo o que o atendente está fazendo no computador”, explica.

Mudanças

O Ipesaúde realizou diversas adequações no modelo de atendimento, que foi intensificado durante a pandemia da covid-19, quando não havia atendimento presencial. Os serviços digitais passaram a fazer parte da rotina da autarquia. Todos os beneficiários, por meio do www.ipesaude.se.gov.br, acessam solicitações de adesão e cancelamento, agendamentos, dúvidas, renovação e versão virtual das carteiras, além da atualização cadastral, que é de extrema importância para o acesso a todos esses serviços.

A beneficiária Maria de Lourdes Santana elogiou o sistema de agendamento. “Parabéns ao Ipesaúde por voltar com o atendimento presencial. Vinha tentando realizar a renovação da minha carteira que estava vencida há meses, mas tenho dificuldade com esta nova tecnologia. Consegui marcar o agendamento para este atendimento pelo telefone e fui muito bem atendida. Não teve aglomeração e fui muito bem tratada”, disse.

O setor funciona das 7h às 13h e fica localizado na Rua Campos, 177, São José, sede da autarquia.

Fonte e foto assessoria