MAIS DE 120 AVES SILVESTRES SÃO APREENDIDAS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

20/10/20 - 06:34:11

126 aves silvestres que sofriam maus tratos, foram apreendidas nesta segunda-feira (19), no município de Lagarto. Entre as espécies estavam os populares papa-capins, caboclinhos, canários, azulões, viuvinhos e sabiás.

De acordo com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), o resgate dos animais foi possível após denúncia de comércio ilegal na região. Após análise foi constatado que as aves eram mantidas em recintos inadequados, super-lotados, e desprovido de higiene, sendo esta ação considerada maus-tratos aos animais.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres da Adema, onde veterinários realizaram uma avaliação das condições físicas e de sanidade das aves.

Os responsáveis foram autuados e responderão na Justiça.

Foto Adema