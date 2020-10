Manu apresenta proposta de investimento nas Unidades Básicas de Saúde

20/10/20 - 06:13:22

A candidata a vereadora de Aracaju, Manu, continua percorrendo os bairros da capital e conhecendo de perto os problemas enfrentados diariamente. De acordo com a petista, a pandemia da Covid-19 só confirmou que a saúde deve ser prioridade.

“O vírus chegou de forma avassaladora e já matou centenas de aracajuanos. A curva dos novos registros está descendo mas os cuidados devem ser mantidos. Estou acompanhando tudo isso e as pessoas pedem socorro. É necessário mais investimentos na saúde pública da capital e vou lutar por isso”, garante.

A petista apresentou a população a proposta de investimento das UBS. “Entendo que “prevenir, é melhor que remediar”. Visto isso, como vereadora, quero criar o projeto de lei com a proposta de implantação das Práticas Integrativas Complementares (PICS) nas Unidades Básicas de Saúde da Família. As PICS são sistemas e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças para toda a família”, planeja.

A campanha eleitoral da candidata da petista está se destacando pela forma transparente que vem realizando. Manu não faz promessas mirabolantes e não engana o povo.

“O momento é difícil e temos que buscar soluções práticas com sinceridade. Estou ouvindo cada problema e buscando uma forma de colaborar, mas sempre com os pés no chão. Sou honesta com cada um e as pessoas estão se identificando comigo. A política também é outra e agora é o momento da inovação e renovação. Estou muito confiante porque o povo acredita em mim porque vou fazer um mandato em prol de todos. E essa relação vai continuar. Estarei sempre para ouvir cada um”, orgulha-se.

Entre as propostas de Manu estão ainda como prioridade investimentos na educação e capacitação para a inserção do jovem no mercado de trabalho. “Defendo ainda a valorização da mulher, incentivo ao empreendedorismo local direcionado a juventude, combate a desigualdade social e também pelos grupos de vulneráveis”.

A desigualdade de gênero também será defendida por mim. Juntos vamos acabar com o preconceito. Aposto no potencial dessas pessoas que merecem espaço nas administrações públicas. “Me comprometo ainda em apoiar os artistas para fortalecer a cultura, os negros, crianças animais e a comunidade LGBTQI+”, finaliza.

Fonte e foto assessoria