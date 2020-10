PMA dá continuidade ao processo de organização do comércio na Orla Pôr do Sol

A Prefeitura de Aracaju dá mais um passo no tocante ao processo de organização da Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no Mosqueiro. Desta forma, nesta segunda-feira, 19, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), responsável pelo gerenciamento do espaço, promoveu a segunda etapa do sorteio entre as pessoas previamente cadastradas para se formalizar e comercializar no local.

De acordo com a Emsurb, o comércio de alimentos, artesanatos, vestuário e diversos será realizado em áreas específicas da orla, de forma que não interfira no fluxo dos frequentadores. A Prefeitura também disponibilizará 23 barracas padronizadas (medindo 2X2) e identificadas de acordo com o tipo de atividade, conforme modelo definido pela administração municipal.

“Em setembro deste ano realizamos o primeiro sorteio para a demarcação dos pontos de comércio entre os permissionários que já possuem autorização para uso do espaço, e aqueles comerciantes mais antigos da região. O nosso intuito maior é a reorganização deste importante ponto turístico da capital, de modo a atender melhor os comerciantes e turistas que circulam nas localidades situadas na foz do rio Vaza-Barris”, explicou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

O presidente ressaltou ainda que através desta iniciativa, a Prefeitura conclui um trabalho iniciado em dezembro do ano passado, quando na ocasião foram feitas reuniões com os comerciantes para informar e esclarecer a respeito das adequações necessárias nos pontos de venda.

