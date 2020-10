Polícia Civil prende homem acusado de estupro em Aracaju

20/10/20 - 13:03:57

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Decav) e do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) deram cumprimento, na manhã desta terça-feira, 20, ao mandado de prisão definitiva de um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu na cidade Aracaju após diversas diligências realizadas pela equipe de investigação, sendo o preso encaminhado para a unidade prisional, à disposição da Justiça.

A população pode contribuir com informações sobre outros casos por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, o 181. As ligações são recepcionadas pela Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) e são averiguadas com cuidado. Muitas prisões são feitas com informações repassadas pelo 181 e o denunciante é mantido em sigilo.

SSP