“Vai ajudar muito também ao comércio local”, diz morador de Poço Verde sobre rodovia que liga município a Simão Dias

20/10/20 - 15:54:46

Estrada faz parte da rota para escoamento da produção de milho do estado e obra traz benefícios para região em curto, médio e longo prazos

O Governo de Sergipe iniciou a reconstrução da Rodovia SE-361, no trecho que vai de Poço Verde até o Povoado Triunfo, em Simão Dias. A obra faz parte do Pró-Rodovias, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe e compreende 31,68 km. O Estado já tinha reestruturado o trecho que vai da sede municipal de Simão Dias ao Povoado Triunfo, de 12 km. Ao todo, são 43,68 km de pavimentação e um investimento total de mais de R$ 12 milhões, R$ 3.482.592,76 investidos na primeira parte e mais de R$ 9 milhões que serão investidos nesta segunda etapa, possibilitando a circulação de recursos na região durante a obra e o desenvolvimento local após a sua conclusão.

“Essa rodovia nova vai melhorar o tráfego de pessoas e, com isso, vai ter mais movimento. Vai ajudar muito também ao comércio local, porque tem gente que pega outra rodovia e agora vai passar por aqui. E além de valorizar o comércio, não vai mais danificar os veículos. Estou muito feliz com essa obra, todo mundo aqui estava esperando por isso”, contou Orlando Sousa Oliveira, proprietário de uma mercearia que fica às margens da pista, no Povoado Tabuleirinho, Poço Verde.

Realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a empresa responsável pela obra será a Consórcio Heca – Novatec.

O engenheiro do Consórcio, Alberto Ginez, explicou como os recursos aplicados na obra também ajudam a economia regional. Segundo ele, a empresa precisou contratar novos funcionários no estado e, ainda, prioriza serviços do comércio local. “São cerca de 40 funcionários diretos, fora os indiretos, que deverão trabalhar nessa obra. A empresa precisou contratar mão de obra local, como vigias, e tem os serviços que a gente tenta privilegiar na localidade que a gente está trabalhando. Procuramos consumir, por exemplo, alimentação local, assim como combustível e moradia”, disse.

Dona de um pequeno comércio de bebidas e alimentos no município, Cleide Rabelo destacou que a rodovia é o principal acesso à capital, Aracaju. “A reforma da rodovia é muito boa para todo mundo, principalmente para quem vai ao médico em Aracaju. Esperávamos há muito tempo por essa obra. Acredito que meu comércio também vai valorizar, porque as vezes pessoas vinham de Aracaju para cá, mas estavam evitando, atualmente, por causa da situação das estradas”.

Para o motorista Eduardo de Oliveira Sousa, que trabalha com o transporte intermunicipal, a reforma reflete, ainda, uma preocupação com a vida das pessoas. “Essa obra vai ser de grande benefício porque vamos trafegar com mais segurança, vai ser uma viagem mais rápida, com mais conforto para os passageiros e para gente”, afirmou.

Já o estudante Cleber Rangel avaliou que a obra incentivará a produção agropecuária da região. “Vai ajudar a impulsionar a economia, diminuindo o tempo da viagem, uma vez que é uma estrada com grande circulação de carretas que fazem o transporte do milho e feijão”, colocou.

Praça de Eventos

Cleber Rangel também elogiou mais uma obra do governo no seu município. Em Poço Verde, além da rodovia, o governo anunciou, neta segunda-feira (19), a reforma da Praça de Eventos José Rosário de Santana.

“A reforma da praça vai ser muito importante, porque está numa localização centralizada, facilitando a realização dos eventos da cidade”, pontuou o jovem.

A obra será executada pela Sedurbs, em um investimento de R$ 357.019,07. O projeto compreende pavimentação em concreto simples desempolado; piso tátil direcional; rampas de acessibilidade; Iluminação com luminárias Led. A empresa responsável pela obra será a Seletropol – Serviços de Construções e Edificações Ltda – ME.

