“Vamos criar o Centro de Diagnóstico e a Unidade Materno Infantil”, afirma Danielle

20/10/20 - 06:20:48

A candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), concedeu entrevista, nesta segunda-feira, 19, ao programa Linha Direta, apresentado por Rosendo Aragão e Jairo Alves na Rádio Cultura AM. A candidata destacou sua motivação para entrar na política e disputar a prefeitura da capital, bem como suas propostas.

Danielle apontou como será conduzida o governo municipal em sua gestão. “Com transparência, um combate intenso à corrupção e estabelecimento de metas claras que devem ser atingidas a medida que os programas forem desenvolvidos vamos conseguir uma gestão eficiente para as pessoas”, pontuou.

Questionada sobre a recepção nas ruas, a candidata a prefeita destacou as manifestações de apoio em cada ato de campanha. “Receber o carinho das pessoas tem sido muito gratificante e talvez seja o maior combustível da minha caminhada. As pessoas estão saindo de casa por vontade própria, saem às ruas quem acredita em nosso projeto e o que temos visto é uma aceitação muito boa”, salientou.

Sobre os programas eleitorais, Danielle Garcia esclareceu que sua campanha foi dividida em três fases, sendo a primeira para mostrar a candidata que está disposta a combater a corrupção. “Agora, estamos na fase de apresentar nossas propostas. Vale ressaltar que estamos num embate direto com o atual prefeito, que está há 16 anos no poder e pedindo mais tempo para terminar as obras que ele só começou próximo do ano eleitoral. Precisávamos fazer um contraponto a isso. Neste momento, vamos falar nossas propostas e no final a gente vem com uma nova significação, que é surpresa”, detalhou.

Saúde

Ao falar suas propostas para a saúde, a candidata disse que uma das prioridades será o zerar a fila para realização de exames. “Além das parcerias com clínicas particulares, colocamos em nosso plano de governo a criação de um Centro de Diagnóstico por Imagem, justamente para realização dos exames que tem uma maior demanda”, ressaltou.

“Além disso, criaremos um Centro de Referência da Mulher e da Criança, já que temos tantos problemas nas gestações, somos a segunda capital do Nordeste em mortalidade infantil. E isso se dá, exatamente, pelo pré-natal deficitário e, posteriormente, quando a criança nasce, um acompanhamento também deficitário. Vamos utilizar parte da estrutura da maternidade que está sendo construída desde 2013 no bairro 17 de Março, transformando numa Unidade Materno Infantil do município”, complementou.

Guarda Municipal

Ainda falando de suas propostas, Danielle Garcia chamou atenção para a importância da Guarda Municipal. “Ela precisa ser trazida para o protagonismo da Segurança Pública, inclusive a lei prevê isso. Uma Guarda com uma atuação mais policial e que, ao invés de apenas cuidar do patrimônio, garanta a segurança da população, que é mais o importante”, finalizou.

Fonte e foto assessoria Ascom/Danielle Garcia