“BEBEU” É PRESO EM FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

21/10/20 - 13:58:41

Equipes das Polícias Civis de Ribeirópolis e Aparecida prenderam em flagrante delito, no final da tarde da última terça-feira, 20, José Hunaldo dos Santos, vulgo “Bebeu”, no município de Ribeirópolis. As equipes foram acionadas em razão de Bebeu, sob posse de um facão, ter agredido o seu pai, já idoso, e ameaçado de morte a sua irmã, bradando que se esta chamasse a polícia “arrancaria sua cabeça”.

Logo após ser registrada a ocorrência na Delegacia de Polícia de Ribeirópolis, as equipes empreenderam diligência e capturaram o agressor, em sua residência, de posse de um facão. Relatos colhidos durante a ação policial e confirmados após o depoimento das vítimas revelam que o senhor de idade José Francisco Inácio dos Santos, 71 anos, sofre violência por parte desse filho há mais de 10 anos, e que o agressor já foi preso por tentar asfixiar seu pai.

Na abordagem, Hunaldo foi apreendido com o facão que utilizava para ameaçar seus familiares. O infrator está preso e se encontra à disposição da Justiça.

As Polícias do Estado de Sergipe estão prontas para proteger e melhor servir aos cidadãos sergipanos. Qualquer conhecimento sobre crimes denuncie no 181, sua identidade será mantida em sigilo.

Informações e foto SSP