COVID-19 VOLTA A EXPLODIR EM NOVOS CASOS: 525 NESTA QUARTA E SEIS MORTES

21/10/20 - 20:13:31

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 21, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 525 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 82.826 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.151 morreram. Todos os seis óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 74.655 pacientes foram curados.

Dos seis óbitos registrados, cinco são homens: de 80 anos, morador de Aracaju, com doenças renal crônica e cardiovascular; 64 anos, de Carira, com hipertensão; 77 anos, de Porto da Folha, com cardiopatia e diabetes; 74 anos, de Propriá, com neoplasia; e 79 anos, de Simão Dias, com cardiopatia. A única vítima do sexo feminino é de 73 anos, moradora de Estância, sem comorbidades.

Foram realizados 186.062 exames e 103.236 foram negativados. Estão internados 210 pacientes, sendo 94 em leitos de UTI (66 na rede pública, sendo 65 adultas e 1 pediátricas; e 28 na rede privada, sendo 26 adultas e 2 pediátricas) e 116 em leitos clínicos (87 na rede pública e 29 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 500 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.