Dr Valberto tem como objetivo revitalizar a Feira de Propriá e toda região

21/10/20 - 09:01:52

Um dos planos de governo do candidato a prefeito de Propriá Dr. Valberto e seu vice Rafael Sandes é a revitalização da feira e toda sua região, incluindo o mercado da carne do município. Esse espaço não recebe uma reforma há 15 anos, sua estrutura está toda enferrujada colocando em risco a vida dos feirantes e toda população que por ali circula. Dr. Valberto também faz questão de deixar claro que a feira continuará no mesmo local.

“A feira vai continuar no mesmo lugar. O que vamos fazer é uma revitalização desse espaço, a nossa meta é melhorar a vida dos feirantes, comerciantes e da população em geral que frequentam essa localidade,” destacou Dr Valberto.

Eles também pretendem criar um local para escoamento de pessoas em caso de urgência médica no local melhorando assim a mobilidade desse espaço. Dentre as propostas de governo do candidato para a essa localidade está o projeto “Saúde na Feira”, onde Dr Valberto irá manter uma equipe de saúde com ambulância para garantir que em urgência médica, tenha-se um rápido atendimento e com isso vidas sejam salvas, além de possibilitar aqueles que não tem tempo de ir nas unidades de saúde fazerem exames simples como teste de glicemia, aferição de pressão, entre outros.

Fonte e foto assessoria