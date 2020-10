Edvaldo: “Aracaju preparada pra protagonizar seu desenvolvimento econômico”

21/10/20 - 11:02:49

Na condição de candidato à reeleição, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) apresentou aos membros da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), nesta quarta-feira, 21, um balanço da atual gestão municipal e um apanhado das principais proposta de seu programa de governo para o desenvolvimento econômico de Aracaju.

Durante o encontro, promovido pela Acese com os candidatos a prefeito da capital, Edvaldo destacou, junto à classe empresarial, que sua gestão recuperou as finanças do Município e retomou a capacidade de investimentos da prefeitura. “Nunca se fez tanto em Aracaju como nos últimos três anos e nove meses”, frisou.

Segundo o prefeito, nesse período, foram “criadas as bases necessárias para que, hoje, Aracaju possa protagonizar seu desenvolvimento econômico”. Neste sentido, ressaltou o gestor, “é hora de avançar ainda mais, de pensar no futuro, e para isso estamos apresentando projetos concretos em nosso programa de governo”.

Edvaldo destacou ter posto o nome para concorrer à reeleição por entender que o momento exige da cidade um administrador “com capacidade, determinação e, sobretudo, conhecimento”. “Vimos na gestão passada o que aconteceu com a descontinuidade de projetos importantes, como são os que estamos realizando e os que projetamos para os próximos quatro anos”, disse.

Ao expor o “+ Aju – Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda”, o prefeito detalhou o pacote bilionário de investimentos no turismo e em obras de infraestrutura, que engloba ainda o programa de refinanciamento de tributos municipais, e destacou que nenhum prefeito de capital apresentou “um plano tão abrangente e concreto como o nosso para retomada da economia no pós-pandemia”.

“Enfrentamos dois grandes desafios em nossa gestão: reconstruir a cidade e a luta contra a pandemia, e fomos bem-sucedidos, pois temos uma das menores taxas de letalidade do país. Isso prova que demos assistência satisfatória à Saúde sem, contudo, descuidar das demais áreas, assegurando a continuidade dos investimentos e dos serviços públicos”, destacou.

Cidade Futuro

Junto aos empresários, Edvaldo abordou os seis eixos estruturantes para o desenvolvimento econômico da cidade constantes em seu programa de governo, que inclui o Projeto Cidade Futuro e a Rede Inovadora. “São ideias concretas que vão colocar a cidade em um novo patamar de desenvolvimento, o que vai nos possibilitar avançar ainda mais”, garantiu.

“Vamos revitalizar o Centro, promover a recuperação de fachadas, isenção fiscal, ampliar os calçadões, tudo isso a partir do diálogo com a classe empresarial, de modo a estimular e atrair o surgimento de novas empresas nessa região, sobretudo as voltadas à economia 4.0, fomentando as cadeias produtivas para geração de emprego e renda”, afirmou o prefeito.

Edvaldo garantiu aos empresários que, se eleito, irá implantar ações para assegurar o desenvolvimento sustentável da Zona de Expansão, “levando drenagem e esgotamento sanitário”, não apenas para atrair empreendimentos habitacionais e turísticos, como hotéis, “mas para atrair projetos de desenvolvimento sustentável, como competições esportivas e turismo ecológico”

Segundo o prefeito, Aracaju apresenta, atualmente, condições de ser um polo de desenvolvimento tecnológico, “dentre outros motivos por estarmos criando um ambiente favorável à atração de startups”. “Vamos criar um fundo de desenvolvimento econômico que sirva como ponto de estímulo para fomentar o empreendedorismo”, completou.

Edvaldo ressaltou, também, o “momento histórico” vivido pela cidade com a concretização da parceria público-privada da iluminação pública, a qual “terá grande impacto econômico e modernizará todo o parque de iluminação pública da cidade”, e explicou suas propostas para avançar na mobilidade urbana para além do deslocamento de passageiros, “associando-a ao turismo”.

“Enfim, estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o ambiente para realização de negócios em nossa cidade. É um processo em discussão, no qual ouvimos todos os setores. Nós simplificamos os processos, reduzimos a burocracia, temos feito todo o trabalho de desburocratização, nos adequamos à lei federal, e faremos a diminuição dos impostos começando pelo Centro, para estimular a revitalização daquela região”, reiterou.

Após expor suas propostas, Edvaldo foi sabatinado pelos membros da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe e pelos internautas, e esclareceu todas as questões que lhe foram apresentadas, reafirmando o compromisso de sua gestão de trabalhar em parceria com os empresários, “ouvindo e acatando sugestões de todos os setores da economia, como temos feito no decorrer do nosso mandato”, concluiu.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes