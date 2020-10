Especialistas alertam para os cuidados que as mulheres precisam ter com a mama

Anualmente crescem as estatísticas de novos casos de câncer de mama, só esse ano, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram 66.000 casos. Apesar de todos os cuidados que é preciso ter durante a pandemia por Covid-19, os exames principais que detectam os cânceres, não devem deixar de ser realizados, respeitando as recomendações de cada contexto local, a condição de cada indivíduo e o cenário epidemiológico. O mastologista do Hapvida, Francisco Farias, alerta para que as mulheres percebam os sinais.

“É muito importante que o primeiro sinal, como caroço, saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, ou saída de água de rocha pelo mamilo a mulher procure um mastologista para que ele possa averiguar qual é o problema”, ressalta.

O especialista informa que os fatores de risco para o câncer de mama são vários, desde a hábitos alimentares, comportamentais e fatores genéticos, como a ingestão de bebidas alcoólicas, alimentação com muita gordura, tabagismo e outros.

Por ser considerado um dos cânceres mais silenciosos, os especialistas fazem o alerta para que seja diagnosticado precocemente. Durante todo o mês de outubro, é realizado o Outubro Rosa, uma campanha de conscientização e informação a respeito do câncer de mama, e é veiculada por redes, ongs, gestões públicas e demais organizações que tratem da saúde da mulher.

