Iran requer ida do secretário de Educação à Alese para explicar a retomada das aulas

21/10/20 - 06:43:54

Diante das últimas decisões do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), em relação à retomada das aulas presenciais em Sergipe, o deputado estadual Iran Barbosa (PT) solicitou ao Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) que tome as providencias para que o seu Requerimento que propôs que o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Josué Modesto dos Passos Subrinho, compareça à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para expor sobre “As Medidas adotadas pela Rede Estadual de Ensino para o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e sua organização para o Pós-Pandemia” seja atendido.

O Requerimento Nº 913/2020, que propõe o convite, foi protocolado em 29 de setembro e está em tramitação.

O deputado Iran Barbosa, na manhã desta terça-feira, 20, durante a Sessão Mista da Alese, reforçou a necessidade da ida do secretário à Casa Legislativa e também solicitou que o Requerimento seja incluído na pauta de votação.

“É fundamental que o secretário de Educação dialogue conosco, esclarecendo para os parlamentares e para a população como se dará esse processo de retomada das aulas presenciais em Sergipe diante da ausência de vacina, de testagem em massa e de medidas garantidoras da vida dos estudantes, professores, demais trabalhadores e toda a comunidade”, entende.

“Solicito também ao presidente desta Casa que priorize a tramitação desse requerimento e reforço a necessidade do comparecimento do secretário de Educação ,diante de todas as medidas que estão sendo anunciadas, tomadas e já publicadas no Diário Oficial sobre a retomada das aulas presenciais”, disse Iran Barbosa.

Fonte e foto assessoria